馨苑小料理連七年獲米其林必比登推介 「777」限時回饋開跑

《臺灣米其林指南2026》公布最新必比登推介名單，台中台菜品牌「馨苑小料理」再度獲得評審肯定，寫下連續七年入選紀錄。為感謝消費者一路支持，馨苑小料理特別以象徵「連七年」的數字「7」推出限時快閃回饋。

即日起消費滿777元即贈送隨機小菜一道；滿1,777元贈送芋奶鮮嫩雞骨球、菠蘿遇見櫻桃鴨或酸白菜活菌豬指定主菜一道；滿3,777元除可獲得指定主菜外，再加贈黑羽烤雞兌換券乙張，層層加碼，回饋長期支持馨苑小料理的消費者，也讓更多人感受獲得米其林肯定的臺菜風味。

適逢父親節聚餐旺季，馨苑小料理也攜手同集團米其林推薦台菜品牌「膳馨」，以不同形式的創新台菜回應家庭聚餐需求。膳馨以「請爸爸吃鮑魚」為主題，將象徵富貴吉祥的鮑魚，結合台灣家庭熟悉的經典紅燒肉，於8月1日至8月9日推出父親節限定料理「富貴鮑魚紅燒肉」。

馨苑小料理則端出融合台中在地麻薏的「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」，從濃郁澎湃的手路臺菜到清爽細緻的創意料理，提供大家族與小家庭不同的父親節聚餐選擇。

膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，馨苑小料理連續七年獲得米其林必比登推介，是對團隊長期投入台菜創新與品質堅持的重要肯定。希望透過這次滿額回饋，與一路支持品牌的消費者分享喜悅。

適逢父親節，也分別以濃郁澎湃的鮑魚紅燒肉，以及清爽細緻、結合台中麻薏的鮪魚沙拉，滿足不同家庭的聚餐需求，用一桌好菜向平時不一定把辛苦說出口的爸爸表達感謝。

本次父親節，膳馨回到台灣人熟悉的團圓餐桌，以承載家庭味道的「紅燒肉」為主軸，推出限定料理「富貴鮑魚紅燒肉」，打造一道爸爸吃得滿足、全家也能共享的澎湃大菜。

此道料理以台菜十二味型中的「紅燒味」為基礎，嚴選鮑魚搭配厚切五花肉，以秘製醬汁慢火燉煮，讓鮑魚充分吸收醇厚醬香，五花肉則燉至軟嫩入味、膠質豐富。濃郁鹹香中交織鮑魚的鮮美口感，不僅適合全家共享，也藉由象徵富貴吉祥的「鮑魚」，傳遞「把最好的留給爸爸」的心意。

本次「富貴鮑魚紅燒肉」於8月1日至8月9日限定供應，優惠價880元，凡於7月25日前預訂桌菜任一方案並完成訂金支付，即免費贈送四人份「富貴鮑魚紅燒肉」乙份，讓爸爸在團圓餐桌上享用象徵富貴與祝福的限定大菜。

馨苑小料理推出父親節限定餐點「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」，提供小家庭聚餐的消費者不同選擇，炙燒後的鮪魚呈現外香內嫩的口感，搭配台中在地麻薏製成的特製青醬，再加入新鮮蔬菜與紅藜麥，入口清爽、風味層次豐富，為父親節餐桌增添兼具台中在地特色與現代感的料理選擇。

「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」於8月1日至8月9日限定供應，優惠價590元；凡於7月25日前預訂四人合菜並完成訂金支付，即免費贈送「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」乙份。

鄭乃綱表示，今年父親節，不妨以一頓團圓飯代替千言萬語，從必比登推介台菜、限定創意料理到象徵富貴祝福的鮑魚紅燒肉，把對爸爸的感謝，以及一家人相聚的心意一起端上桌。

膳馨以「請爸爸吃鮑魚」為主題，推出父親節限定料理「富貴鮑魚紅燒肉」。圖／業者提供