快訊

使喚S媽買蔥油餅還嫌對方！影片瘋傳 藍正龍道歉：跟阿姨說對不起

大股東解質押？國巨再發聲「未收到通知」 持股狀況無任何變動

聽新聞
0:00 / 0:00

馨苑小料理連七年獲米其林必比登推介 「777」限時回饋開跑

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「馨苑小料理」連續七年入選米其林必比登，推出「777」滿額限時快閃回饋。圖／業者提供
「馨苑小料理」連續七年入選米其林必比登，推出「777」滿額限時快閃回饋。圖／業者提供

《臺灣米其林指南2026》公布最新必比登推介名單，台中台菜品牌「馨苑小料理」再度獲得評審肯定，寫下連續七年入選紀錄。為感謝消費者一路支持，馨苑小料理特別以象徵「連七年」的數字「7」推出限時快閃回饋。

即日起消費滿777元即贈送隨機小菜一道；滿1,777元贈送芋奶鮮嫩雞骨球、菠蘿遇見櫻桃鴨或酸白菜活菌豬指定主菜一道；滿3,777元除可獲得指定主菜外，再加贈黑羽烤雞兌換券乙張，層層加碼，回饋長期支持馨苑小料理的消費者，也讓更多人感受獲得米其林肯定的臺菜風味。

適逢父親節聚餐旺季，馨苑小料理也攜手同集團米其林推薦台菜品牌「膳馨」，以不同形式的創新台菜回應家庭聚餐需求。膳馨以「請爸爸吃鮑魚」為主題，將象徵富貴吉祥的鮑魚，結合台灣家庭熟悉的經典紅燒肉，於8月1日至8月9日推出父親節限定料理「富貴鮑魚紅燒肉」。

馨苑小料理則端出融合台中在地麻薏的「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」，從濃郁澎湃的手路臺菜到清爽細緻的創意料理，提供大家族與小家庭不同的父親節聚餐選擇。

膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，馨苑小料理連續七年獲得米其林必比登推介，是對團隊長期投入台菜創新與品質堅持的重要肯定。希望透過這次滿額回饋，與一路支持品牌的消費者分享喜悅。

適逢父親節，也分別以濃郁澎湃的鮑魚紅燒肉，以及清爽細緻、結合台中麻薏的鮪魚沙拉，滿足不同家庭的聚餐需求，用一桌好菜向平時不一定把辛苦說出口的爸爸表達感謝。

本次父親節，膳馨回到台灣人熟悉的團圓餐桌，以承載家庭味道的「紅燒肉」為主軸，推出限定料理「富貴鮑魚紅燒肉」，打造一道爸爸吃得滿足、全家也能共享的澎湃大菜。

此道料理以台菜十二味型中的「紅燒味」為基礎，嚴選鮑魚搭配厚切五花肉，以秘製醬汁慢火燉煮，讓鮑魚充分吸收醇厚醬香，五花肉則燉至軟嫩入味、膠質豐富。濃郁鹹香中交織鮑魚的鮮美口感，不僅適合全家共享，也藉由象徵富貴吉祥的「鮑魚」，傳遞「把最好的留給爸爸」的心意。

本次「富貴鮑魚紅燒肉」於8月1日至8月9日限定供應，優惠價880元，凡於7月25日前預訂桌菜任一方案並完成訂金支付，即免費贈送四人份「富貴鮑魚紅燒肉」乙份，讓爸爸在團圓餐桌上享用象徵富貴與祝福的限定大菜。

馨苑小料理推出父親節限定餐點「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」，提供小家庭聚餐的消費者不同選擇，炙燒後的鮪魚呈現外香內嫩的口感，搭配台中在地麻薏製成的特製青醬，再加入新鮮蔬菜與紅藜麥，入口清爽、風味層次豐富，為父親節餐桌增添兼具台中在地特色與現代感的料理選擇。

「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」於8月1日至8月9日限定供應，優惠價590元；凡於7月25日前預訂四人合菜並完成訂金支付，即免費贈送「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」乙份。

鄭乃綱表示，今年父親節，不妨以一頓團圓飯代替千言萬語，從必比登推介台菜、限定創意料理到象徵富貴祝福的鮑魚紅燒肉，把對爸爸的感謝，以及一家人相聚的心意一起端上桌。

膳馨以「請爸爸吃鮑魚」為主題，推出父親節限定料理「富貴鮑魚紅燒肉」。圖／業者提供
膳馨以「請爸爸吃鮑魚」為主題，推出父親節限定料理「富貴鮑魚紅燒肉」。圖／業者提供

即日起至7月31日消費滿1,777元贈送「酸白菜活菌豬」等指定主菜一道。圖／業者提供
即日起至7月31日消費滿1,777元贈送「酸白菜活菌豬」等指定主菜一道。圖／業者提供

米其林 必比登 台中

延伸閱讀

氣溫36度以上「吃肉次方享9折」！ 高雄市民「吃原燒送30隻白蝦」

全台最難訂Buffet來了！ 台中店明開幕 10大必吃美食、松葉蟹腳山曝光

喝好水抽雙人來回機票！愛惠浦40週年慶開跑 滿額送好禮淨水器推薦一次看

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

相關新聞

「小林同學」林昀儒站台！CITIZEN光動能50年 四日快閃南港Lalaport

CITIZEN為慶祝Eco-Drive光動能50週年，選在7月17日至20（一）日於LaLaport南港設置形象特展，現場同時推出50周年限定款「PHOTON」腕表，將知名的光學「雙縫實驗」（Double-slit experiment）化為設計語言，透過層疊狹縫面板與結構色盤面，轉譯為手表面盤的層次與流動。

為下一輪大思想家而生的行動辦公室 MONTBLANC米蘭發表2027春夏皮件

米蘭男裝周期間，為慶祝皮件系列誕生百周年，萬寶龍舉辦了大型的2027春夏皮件系列發表，除邀請多位名人、品牌大使親臨現場，並以皮革為手段打造了體驗式的皮革藝術裝置，別出心裁、更領人感受皮革、書寫、自然場域的多元互動可能。

郭元益160周年出大招！顏伯駿操刀 鳳小岳、馬世芳等名人寫下台灣味

中秋送禮不只是比拚口味，今年更吹起文化與設計風。創立滿160年的郭元益推出周年限定伴手禮盒「時味。島嶼 Taste of Time」，首度攜手知名設計師顏伯駿打造全新視覺，並邀集作家楊富閔、音樂人馬世芳、飲食作家盧怡安、演員作家鄧九雲及品牌代言人鳳小岳等跨界創作者，以文字分享屬於自己的糕餅記憶，希望把台灣百年飲食文化化作一份能閱讀、也能品味的中秋禮。

「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉 北市已接獲3件申訴

電商「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉，北市法務局消保昨天下午會同商業處派員赴合宜家居股份有限公司登記地址聯合稽查，辦公現場大門深鎖，且據大樓現場管理人員表示該公司近期已無人進出。消保官籲消費者，盡速申辦爭議款及支付命令。

父親節蛋糕「造型」取勝！4大品牌推創意限定款 還可抽人氣3C大獎

8月8日父親節將至，各大餐飲、甜點品牌紛紛推出限定美食與優惠，從德式海陸大餐、成熟系蛋糕，到清涼薄荷巧克力甜點與造型蛋糕一次登場。

第38屆美洲盃帆船賽倒數開始！沛納海推全新Luminor Luna Rossa腕表

隨著第38屆美洲盃帆船賽（America's Cup）進入倒數階段，身為官方贊助商的PANERAI始終支持Luna Rossa船隊，並發表了新款Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768腕表與Luminor Luna Rossa GMT PAM01791兩地時間腕表，再度呈現了海上賽事的優雅時髦、速度與義式生活風範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。