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「小林同學」林昀儒站台！CITIZEN光動能50年 四日快閃南港Lalaport
CITIZEN為慶祝Eco-Drive光動能50週年，選在7月17日至20（一）日於LaLaport南港設置形象特展，現場同時推出50周年限定款「PHOTON」腕表，將知名的光學「雙縫實驗」（Double-slit experiment）化為設計語言，透過層疊狹縫面板與結構色盤面，轉譯為手表面盤的層次與流動。
「PHOTON」最鮮明之處正在於將理工概念二創為俐落輪廓，八角形與枕型的鈦金屬表殼搭配了一體式鍊帶，建立出輕盈且具速度感的印象並帶來黑金配色（BJ6569 - 59X）與鈦原色（BJ6560 - 53W）版本；系列表款皆選用全新E036光動能機芯，可吸收自然光與人造光成為表款動力，因此兼顧輕薄結構、長續航性能，更有著高實用性與高辨識度。
兩款「血月」限量表則將視角投向夜色的神秘。CC4077-71Z以赤色面板、白蝶貝底層與藍寶石玻璃表圈，形塑血月揚升時的深紅神秘，並搭載F950機芯，具衛星對時與GPS定位功能；BY1005-73Z則以月相顯示、萬年曆與五局電波接收配合黑色表殼，呈現星空與月影交錯的層次。
活動現場另一重點更有「小林同學」、桌球國手林昀儒配戴了「PHOTON」現身，展現傑出運動員與當代風格的交集，BJ6569-59X與BJ6560-53W皆為全球限量5000只，訂價分別為38,800元與32,800元，預計2026年9月中下旬上市，可洽全台CITIZEN專門店、授權經銷商詢問、預購。
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