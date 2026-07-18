快訊

停火破裂7天後戰線擴大！美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

網紅搭訕少女稱「妳們身體很香」挨轟...掌鏡者竟是老師妻？昔偷拍黑歷史也被挖

教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味…軍方這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

為下一輪大思想家而生的行動辦公室 MONTBLANC米蘭發表2027春夏皮件

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不同色彩、材質、裁切輪廓的皮件皮料與皮革，構成萬寶龍2027春夏系列發表的氣質陳列。圖／萬寶龍提供
不同色彩、材質、裁切輪廓的皮件皮料與皮革，構成萬寶龍2027春夏系列發表的氣質陳列。圖／萬寶龍提供

米蘭男裝周期間，為慶祝皮件系列誕生百周年，萬寶龍舉辦了大型的2027春夏皮件系列發表，除邀請多位名人、品牌大使親臨現場，並以皮革為手段打造了體驗式的皮革藝術裝置，別出心裁、更領人感受皮革、書寫、自然場域的多元互動可能。

MONTBLANC的皮件傳承始於1926年，由於鋼筆是紀錄思想的工具、也是收藏家的重要藏品，萬寶龍因而在當時發表品牌首款筆套，為人心所愛成為重要守護；來到2026，在MONTBLANC藝術總監Marco Tomasetta領軍下，本次多項大型裝置藝術成為現場焦點。像是展廳中央的一株「書寫之樹」（Tree of Writing），其樹根處使用裁切皮革的餘料，樹冠則以紙藝樹枝點綴皮製動物與花卉；特設工作檯上，品牌工匠親自示範筆套製作，MONTBLANC Desk則為賓客提供了沉思與創作的優渥場域。 

不僅如此，大量的Writing Traveler系列公事包更宛如一場靜態但精彩的「開箱秀」，展示包款如何在固定空間內將型態與尺寸各異的精巧物件分門別類，也像一位大思想家將靈感好整以暇分類，自成精彩脈絡，也似一個隨時展開的行動辦公室。

萬寶龍並在現場發表了2027春夏新品，新品融入了冷調寶石藍、綠色與紫色，並輔以溫暖的琥珀色，亮點包含以柔軟Extreme Soft皮革打造的Atlas系列斜背包與信差包，全新Art of the Desk系列的文件夾，以及可收納書寫工具的攜帶式文具盒與收納盒，讓梳理思緒、激發靈感的場域不限定於家中或室內，當人們提筆之時，或書寫或繪畫塗鴉，讓下一個改變世界的重要靈感、自然具現。

MONTBLANC於米蘭男裝周期間發表了2027春夏皮件系列，展現德式風範的人文氣質。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC於米蘭男裝周期間發表了2027春夏皮件系列，展現德式風範的人文氣質。圖／萬寶龍提供

英國作家Gemma Styles。圖／萬寶龍提供
英國作家Gemma Styles。圖／萬寶龍提供

在特設工作檯上萬寶龍工匠並現場示範皮件的製作工序。圖／萬寶龍提供
在特設工作檯上萬寶龍工匠並現場示範皮件的製作工序。圖／萬寶龍提供

萬寶龍2027春夏系列發表現場，透過大量Writing Traveler系列公事包的靜態陳列，宛如一場精彩的行動辦公桌「開箱」。圖／萬寶龍提供
萬寶龍2027春夏系列發表現場，透過大量Writing Traveler系列公事包的靜態陳列，宛如一場精彩的行動辦公桌「開箱」。圖／萬寶龍提供

萬寶龍品牌大使Daniel Brühl。圖／萬寶龍提供
萬寶龍品牌大使Daniel Brühl。圖／萬寶龍提供

米蘭

延伸閱讀

LV夏季最夢幻膠囊系列來了！ 船隻硬箱把旅行昇華為微型藝術

台中一秒穿越到米蘭？ Melody殷悅氣質站台Valextra台中新光三越專門店

廢棄衣物成為服裝材料 時尚大獎講究環保

Tiffany傳奇石上鳥再進化 34.48克拉藍寶石成就巴黎高訂週夢幻珠寶

相關新聞

為下一輪大思想家而生的行動辦公室 MONTBLANC米蘭發表2027春夏皮件

米蘭男裝周期間，為慶祝皮件系列誕生百周年，萬寶龍舉辦了大型的2027春夏皮件系列發表，除邀請多位名人、品牌大使親臨現場，並以皮革為手段打造了體驗式的皮革藝術裝置，別出心裁、更領人感受皮革、書寫、自然場域的多元互動可能。

郭元益160周年出大招！顏伯駿操刀 鳳小岳、馬世芳等名人寫下台灣味

中秋送禮不只是比拚口味，今年更吹起文化與設計風。創立滿160年的郭元益推出周年限定伴手禮盒「時味。島嶼 Taste of Time」，首度攜手知名設計師顏伯駿打造全新視覺，並邀集作家楊富閔、音樂人馬世芳、飲食作家盧怡安、演員作家鄧九雲及品牌代言人鳳小岳等跨界創作者，以文字分享屬於自己的糕餅記憶，希望把台灣百年飲食文化化作一份能閱讀、也能品味的中秋禮。

「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉 北市已接獲3件申訴

電商「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉，北市法務局消保昨天下午會同商業處派員赴合宜家居股份有限公司登記地址聯合稽查，辦公現場大門深鎖，且據大樓現場管理人員表示該公司近期已無人進出。消保官籲消費者，盡速申辦爭議款及支付命令。

父親節蛋糕「造型」取勝！4大品牌推創意限定款 還可抽人氣3C大獎

8月8日父親節將至，各大餐飲、甜點品牌紛紛推出限定美食與優惠，從德式海陸大餐、成熟系蛋糕，到清涼薄荷巧克力甜點與造型蛋糕一次登場。

第38屆美洲盃帆船賽倒數開始！沛納海推全新Luminor Luna Rossa腕表

隨著第38屆美洲盃帆船賽（America's Cup）進入倒數階段，身為官方贊助商的PANERAI始終支持Luna Rossa船隊，並發表了新款Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768腕表與Luminor Luna Rossa GMT PAM01791兩地時間腕表，再度呈現了海上賽事的優雅時髦、速度與義式生活風範。

夏季旅展開跑 兩大旅行社祭優惠 鎖定賞楓滑雪早鳥商機

夏季旅展迎來首個周末，現場人潮如織。鎖定秋季賞楓、跨年及明年春節檔期，部分旅行社長程線已經開到明年6月，讓旅客預先規畫旅遊行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。