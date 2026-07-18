為下一輪大思想家而生的行動辦公室 MONTBLANC米蘭發表2027春夏皮件

米蘭男裝周期間，為慶祝皮件系列誕生百周年，萬寶龍舉辦了大型的2027春夏皮件系列發表，除邀請多位名人、品牌大使親臨現場，並以皮革為手段打造了體驗式的皮革藝術裝置，別出心裁、更領人感受皮革、書寫、自然場域的多元互動可能。

MONTBLANC的皮件傳承始於1926年，由於鋼筆是紀錄思想的工具、也是收藏家的重要藏品，萬寶龍因而在當時發表品牌首款筆套，為人心所愛成為重要守護；來到2026，在MONTBLANC藝術總監Marco Tomasetta領軍下，本次多項大型裝置藝術成為現場焦點。像是展廳中央的一株「書寫之樹」（Tree of Writing），其樹根處使用裁切皮革的餘料，樹冠則以紙藝樹枝點綴皮製動物與花卉；特設工作檯上，品牌工匠親自示範筆套製作，MONTBLANC Desk則為賓客提供了沉思與創作的優渥場域。

不僅如此，大量的Writing Traveler系列公事包更宛如一場靜態但精彩的「開箱秀」，展示包款如何在固定空間內將型態與尺寸各異的精巧物件分門別類，也像一位大思想家將靈感好整以暇分類，自成精彩脈絡，也似一個隨時展開的行動辦公室。

萬寶龍並在現場發表了2027春夏新品，新品融入了冷調寶石藍、綠色與紫色，並輔以溫暖的琥珀色，亮點包含以柔軟Extreme Soft皮革打造的Atlas系列斜背包與信差包，全新Art of the Desk系列的文件夾，以及可收納書寫工具的攜帶式文具盒與收納盒，讓梳理思緒、激發靈感的場域不限定於家中或室內，當人們提筆之時，或書寫或繪畫塗鴉，讓下一個改變世界的重要靈感、自然具現。

MONTBLANC於米蘭男裝周期間發表了2027春夏皮件系列，展現德式風範的人文氣質。圖／萬寶龍提供

英國作家Gemma Styles。圖／萬寶龍提供

在特設工作檯上萬寶龍工匠並現場示範皮件的製作工序。圖／萬寶龍提供

萬寶龍2027春夏系列發表現場，透過大量Writing Traveler系列公事包的靜態陳列，宛如一場精彩的行動辦公桌「開箱」。圖／萬寶龍提供