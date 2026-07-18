郭元益160周年出大招！顏伯駿操刀 鳳小岳、馬世芳等名人寫下台灣味

中秋送禮不只是比拚口味，今年更吹起文化與設計風。創立滿160年的郭元益推出周年限定伴手禮盒「時味。島嶼 Taste of Time」，首度攜手知名設計師顏伯駿打造全新視覺，並邀集作家楊富閔、音樂人馬世芳、飲食作家盧怡安、演員作家鄧九雲及品牌代言人鳳小岳等跨界創作者，以文字分享屬於自己的糕餅記憶，希望把台灣百年飲食文化化作一份能閱讀、也能品味的中秋禮。

今年的160周年限定禮盒，以「時間」與「島嶼」為主題，外盒選用象徵遠山天光的時光藍色調，透過「160」字樣排列成梅花圖騰，搭配燙金、特殊印刷等工藝，展現百年品牌融合現代美學的新面貌。

禮盒內還附贈只送不賣的品牌小誌《時光。入味 Infused with Time》，收錄多位文化創作者對台灣糕餅與生活記憶的書寫，讓送禮除了分享美味，也多了一份閱讀與收藏價值。

內容物同樣展現品牌對傳統漢餅的創新演繹。此次首次將經典台式大餅縮小成迷你尺寸，推出全新「京饌玉露酥」、「鳳梨椰果餅」及「芝核香蛋酥」等產品。

除了新品外，禮盒也集結郭元益經典酥皮系列，包括頂級蛋黃酥、鳳梨奶黃酥、冰沙餡餅，以及包種茶酥餅、綜合堅果塔、巧克力餡可可酥等午茶點心，從傳統糕餅延伸到下午茶文化，呈現更完整的台灣風味。

郭元益副總經理郭建偉表示，品牌近年持續透過東西方風味融合、設計美學及門市體驗升級，拓展節慶與日常伴手禮市場。今年適逢品牌160周年，希望藉由最具代表性的台式大餅重新詮釋台灣禮俗文化，讓傳統糕餅以更符合當代生活的形式延續下去。

年度品牌代言人鳳小岳也出席發表會，分享自己從小與郭元益糕餅相伴的回憶。他表示，第一次品嘗全新的京饌玉露酥時，在熟悉的漢餅中感受到西式甜點的細膩層次，「味道就像音樂一樣，會把人帶回某一段記憶。」他認為，台灣傳統糕餅經過時間與手工淬鍊而成，那份情感與溫度，至今仍難以取代。

郭元益160周年限定禮盒「時味。島嶼 Taste of Time」即日起至中秋節期間限量販售，售價1,680元，凡購買禮盒即有機會獲得160周年品牌小誌《時光。入味》，數量有限、送完為止。

陪伴台灣人許多重要時刻的經典傳統台式大餅，升級變身個人化迷你版。圖/郭元益提供

「芝核香蛋酥」特製糖肉加入紅茶琴酒，冬瓜條、新鮮鹹蛋黃與核桃乾果。圖/郭元益提供

「京饌玉露酥」酥皮選用日本煉瓦小麥粉與荷蘭發酵奶油，搭配台灣茗茶，將傳統糕餅延伸到下午茶文化。圖/郭元益提供