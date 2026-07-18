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「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉 北市已接獲3件申訴

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市消保官昨天下午會同商業處派員赴合宜家居股份有限公司登記地址辦理聯合稽查，現場大門深鎖無人應答。圖／北市法務局提供
台北市消保官昨天下午會同商業處派員赴合宜家居股份有限公司登記地址辦理聯合稽查，現場大門深鎖無人應答。圖／北市法務局提供

電商「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉，北市法務局消保昨天下午會同商業處派員赴合宜家居股份有限公司登記地址聯合稽查，辦公現場大門深鎖，且據大樓現場管理人員表示該公司近期已無人進出。消保官籲消費者，盡速申辦爭議款及支付命令。

法務局今發布消費警訊指出，「合宜家居股份有限公司」所營電商平台「HOMEE合宜家居」疑似無預警倒閉。迄今引發消費爭議，北市府已接獲3件民眾申訴。

消保官提醒，該案消費爭議部分，恐已難以透過訴訟外協調機制處理。受害消費者應保留手上相關交易紀錄，如業者拒不退費，民眾若以現金方式（含匯款）支付款項，可向法院聲請核發支付命令請求退還餘額；若以刷卡方式儲值者，可把握時效洽發卡銀行申請爭議款。

勞動局表示，同一負責人、同一地址有兩家公司。7月6日起陸續接獲睿締國際科技公司員工申請勞資爭議調解，共24件，勞工人數為28人，合宜家居則有1件，勞工人數為4人，爭議內容大部分是工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項。已有勞工申請勞資爭議調解，將陸續召開調解會議，協助員工解決紛爭。

勞動局重申，勞工如果與雇主發生勞資爭議，勞工可以申請勞資爭議調解，勞動局將排定調解日期，由調解人進行調解。如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，或勞工也可直接向法院依據勞動事件法提起訴訟，處理爭議。

勞動局提醒勞工，如發現公司有持續遲付工資，疑似無法正常營運等情況，可向勞動局申請歇業事實認定，可向勞動局申請歇業事實認定，後續取得債權證明文件後，可向勞工保險局申請工資墊償。

電商 北市

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