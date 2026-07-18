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父親節蛋糕「造型」取勝！4大品牌推創意限定款 還可抽人氣3C大獎

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
今年父親節，星巴克以「剛剛好的甜」為主題，推出4款成熟風味蛋糕及多款生活風格選品。圖/星巴克提供
今年父親節，星巴克以「剛剛好的甜」為主題，推出4款成熟風味蛋糕及多款生活風格選品。圖/星巴克提供

8月8日父親節將至，各大餐飲、甜點品牌紛紛推出限定美食與優惠，從德式海陸大餐、成熟系蛋糕，到清涼薄荷巧克力甜點與造型蛋糕一次登場。

其中，寶萊納德式餐廳以「德式馨情・寵愛老爸」為主題，即日起至8月9日推出「父親節4人分享盛宴」，每套4,510元，內容包括德式麵包結、舒肥雞肉鮮果生菜沙拉、起司酥炸脆薯，以及招牌德國豬腳、台塑牛小排、香煎鱸魚排與瑪格莉特披薩，餐後再搭配甜點與咖啡或紅茶，打造海陸大餐。

寶萊納同步推出3款6吋限量精品蛋糕，包括以台灣檳榔心芋頭製作的芋泥蛋糕，售價760元；夾入杏桃果醬、外層覆上巧克力的奧地利經典薩赫蛋糕，售價890元；以及結合綠檸檬與紐約重乳酪工法的鮮檸檬蛋糕，售價860元。以上3款皆為蛋奶素。

星巴克則以「剛剛好的甜」為主題，推出大人系父親節甜點，鎖定喜歡成熟風味的爸爸。其中「6吋黑芝麻可可千層薄餅」以22層薄餅堆疊濃郁可可與黑芝麻香氣；喜歡水果風味的爸爸，則可選擇橙香雙層起司蛋糕及長條芒果生乳捲；另有芋泥搭配鹹香雞肉鬆的長條芋見雞肉鬆蛋糕，呈現鹹甜交織的在地風味。

星巴克也推出保溫瓶、隨行杯及包袋等生活風格選品，即日起至7月31日，購買指定父親節商品享單件9折、兩件以上88折，購買指定冷藏節慶蛋糕，結帳再享好友分享飲料優惠。

亞尼克則直面高溫，推出「夏日涼感薄巧派對」，即日起至9月30日推出7款期間限定薄荷巧克力甜點。此外，父親節限定「酷酷歐多桑」造型蛋糕也同步登場，以俏皮動漫感打造動感老爸造型；另一款「提拉米蘇派」呈現微醺微苦的成熟風味。

85℃也有「爸氣登場」父親節主題蛋糕，從6吋「甜心歐巴」、「甜蜜一擊」，到8吋「可可公爵」及「霸氣奔馳」，分別以鬍子老爸、撞球高手、紳士公爵及賽車冠軍為造型，售價648元起。即日起至8月5日預購享85折。85℃APP會員購買父親節主題蛋糕，8月8日前結帳報會員電話即可參加抽獎，有機會抽中Samsung微型智慧投影機或Nintendo Switch 2。

寶萊納推出3款6吋限量精品蛋糕，包括以台灣檳榔心芋頭製作的芋泥蛋糕。圖/寶萊納提供
寶萊納推出3款6吋限量精品蛋糕，包括以台灣檳榔心芋頭製作的芋泥蛋糕。圖/寶萊納提供

亞尼克父親節蛋糕「超酷」登場，指定款式預購單顆95折，兩顆享88折優惠。圖/亞尼克提供
亞尼克父親節蛋糕「超酷」登場，指定款式預購單顆95折，兩顆享88折優惠。圖/亞尼克提供

85℃推出「爸氣登場」父親節主題蛋糕。圖/85℃提供
85℃推出「爸氣登場」父親節主題蛋糕。圖/85℃提供

父親節 甜點 德國

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