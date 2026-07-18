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第38屆美洲盃帆船賽倒數開始！沛納海推全新Luminor Luna Rossa腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PANERAI Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768腕表（PAM01768），34萬6,000元。圖／PANERAI提供
PANERAI Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768腕表（PAM01768），34萬6,000元。圖／PANERAI提供

隨著第38屆美洲盃帆船賽（America's Cup）進入倒數階段，身為官方贊助商的PANERAI始終支持Luna Rossa船隊，並發表了新款Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768腕表與Luminor Luna Rossa GMT PAM01791兩地時間腕表，再度呈現了海上賽事的優雅時髦、速度與義式生活風範。

歷史可溯源始於1851年的美洲盃（America's Cup），是因為英國皇家遊艇隊落敗並由美國的「美洲號」奪冠、開啟了至今170多年的帆船賽事歷史。2027年、第38屆的美洲盃帆船賽將在一年後的2027年7月登場，賽事將首度移師在義大利「開賽」，也讓本屆賽事展現與義大利品牌例如PANERAI的鮮明連結。

文化風格始於義大利、瑞士製造的沛納海（PANERAI），本周發表了兩只Luminor Luna Rossa系列特別版新款時計，其中型號PAM01768的計時碼表具有44毫米精鋼表殼，並以P.9210自動上鍊計時機芯為動力，表圈內側的測速刻度並可讓水手在賽事中快速計算特定距離的平均航速，進而快速擬定戰略、運籌帷幄，全球限量500只。

另一款型號為PAM01791的Luminor Luna Rossa兩地時間腕表，則是該系列中首次使用金屬表帶的款式，具有三日動力儲存的P.900/GMT自動上鍊機芯，其GMT指針設計並從Luna Rossa船舶的帆形輪廓得到啟發，同時PANERAI的V收窄金屬表帶也首度使用在Luna Rossa系列中、並搭配品牌專利快拆系統。

兩只新品都以俐落的銀灰色為主視覺，搭配象徵Luna Rossa船隊的熱情紅色，其中PAM01791訂價34萬3,000元，PAM01768訂價則約34萬6,000元，已從2026年7月開始，在PANERAI專門店、獨家販售。

PANERAI發表新款Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768腕表與Luminor Luna Rossa GMT PAM01791兩地時間腕表，再度呈現了海上賽事的義式生活風範。圖／PANERAI提供
PANERAI發表新款Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768腕表與Luminor Luna Rossa GMT PAM01791兩地時間腕表，再度呈現了海上賽事的義式生活風範。圖／PANERAI提供

透明的後底蓋並可近距離欣賞GMT兩地時間自動上鍊機芯的運作、結構佈局。圖／PANERAI提供
透明的後底蓋並可近距離欣賞GMT兩地時間自動上鍊機芯的運作、結構佈局。圖／PANERAI提供

Luminor Luna Rossa兩地時間腕表的GMT指針是從Luna Rossa船舶的帆形輪廓得到啟發。圖／PANERAI提供
Luminor Luna Rossa兩地時間腕表的GMT指針是從Luna Rossa船舶的帆形輪廓得到啟發。圖／PANERAI提供

型號PAM01768的計時碼表其表圈內側的測速刻度可快速計算特定距離的平均航速、運籌帷幄，全球限量500只。圖／PANERAI提供
型號PAM01768的計時碼表其表圈內側的測速刻度可快速計算特定距離的平均航速、運籌帷幄，全球限量500只。圖／PANERAI提供

美洲盃 腕表 義大利

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