夏季旅展開跑 兩大旅行社祭優惠 鎖定賞楓滑雪早鳥商機

夏季旅展迎來首個周末，現場人潮如織。鎖定秋季賞楓、跨年及明年春節檔期，部分旅行社長程線已經開到明年6月，讓旅客預先規畫旅遊行程。

夏季旅展登場，各旅行社磨刀霍霍搶客。雄獅旅遊下半年東北亞以「秋楓」季節商品最為熱銷，系列行程銷售已突破5成。長線則受到「儀式感經濟」帶動，旅客偏好雪梨跨年煙火、北歐追極光等兼具稀缺性與情感價值的深度體驗，相關訂單已排到明年春節。

雄獅表示，本次參展旅遊產品主打「滑雪」及「郵輪」，主題旅遊這一塊在去年表現優異，冬季滑雪參團人數年增3成，從少數的極限運動玩家轉為大眾休閒娛樂，親子需求也同步增加。最推薦「TANGRAM斑尾滑雪5日」小班制滑雪教學，專屬指導員及獨立導覽耳機，每人團費5萬初，活動期間最高再折7000元。

雄獅指出，郵輪部分也持續布局日本、地中海、紐澳等全球航線，獨家規畫「東南亞挪威郵輪翡翠號航程」，暢玩東南亞四國，旅展期間下單即贈雙人單程香港機票及住宿。

追求高CP值，雄獅也推出「首爾半自助小旅行5日」免2萬、「特選美西漫遊洛杉磯7日」搭乘星宇航空走訪好萊塢星光大道等經典景點4萬有找。

可樂旅遊則是瞄準秋冬行程，同樣發現賞楓行程成長度最明顯，包含日韓相關旅程，旅客皆已開始下單。加上之後中秋、國慶、聖誕及跨年接力登場，旅客規畫旅遊天數也有拉長趨勢。

可樂指出「深秋北海道5日」一次滿足北海道秋季必訪亮點限量團費3萬有找，「首爾感恩回饋季、楓花雪嶽5日」，將楓紅杏黃盡收眼底，不用2萬元。韓國清州更是挑戰全場最低價，暑假期間5日遊每人只要8,999元起。

備戰跨年出國熱潮，可樂旅遊也推出一系列特別企畫。「日本環球影城跨年派對」5日4萬8300元起，「澳洲雪梨跨年8日遊」6萬7300元起，「美國迪士尼跨年、大峽谷9日遊」9萬3900元起，「法比荷、巴黎瘋跨年10日遊」11萬0900元起，旅展現場再享限定折扣。亞洲第一艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」5至6日的新加坡團體及自由行商品，最便宜3萬7千多起。

可樂表示，旅展首日業績開紅盤，現場詢問與銷售以亞洲短線商品表現最亮眼，又以日、韓團體行程最受旅客青睞。適逢日本秋季即將到來，以及感謝旅客的支持，可樂旅遊推出日本「感蟹季」系列行程，最低2萬5888元起，高CP值吸引不少民眾下訂，其中關西、九州商品更是熱門商品。

可樂指出，長程市場則以歐洲表現最為亮眼，其中南歐產品詢問度最高，尤其西班牙及西葡雙國行程，受世足話題帶動而人氣攀升。