第四屆500Young／獲頒甜點獎　栗林裏陳琮渝：把台灣食材展現到極致

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

2026「500Young」餐飲類「甜點再進化獎」得主為栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝（Wise）獲得。他登台致詞時表示，自己從從事餐飲約15年，歷經連鎖集團、日本料理等多種類型，最後選擇走上甜點的道路。「栗林裏」是由自己跟另一名主廚Sylvia組成，店名不以主廚名字命名，而是由自己老家「栗林里」轉化而來。

回憶自己的創業過程，陳琮渝表示自己曾遭遇許多困難，也需要投資大量的硬體設備、食材去服務客人。其實自己只是一個平凡人，在跟大家做一樣的事情，沒有特別了不起。只是在經營栗林裏的過程中，找到「不只是甜點師的意義」。

陳琮渝的領路人為MUME主廚林泉（Richie）。陳琮渝透露，過去在MUME服務過一年半，這段時間可以抵過去八年的經驗。因為自己在林泉的身上獲取許多國際視野、管理的知識與想法，並且實際運用在栗林裏上。同時也才發現「竟然是從一位外國主廚的身上，發現台灣食材跟我們之間的關係。」

他認為，很多時候，「吃甜點」不是必須需求。在過程中，會思考如何生存下去，而且不只是做甜點。既然要講「食材」，就變成一個正式的甜點餐廳，打造出整套菜單，讓客人能夠吃得滿足與愉悅，對自己而言，這也是能夠發揮台灣食材，連接在地的飲食經驗。除了感謝主廚Sylvia、給予協助的林瓊樹、領路人林泉之外，未來會繼續努力把台灣食材展現到極致，好好款待客人。

至於擔任領路人的林泉則表示，自己從事餐飲業20年以來，從甜點開始做到料理，一直獲得很多貴人幫助。Fine Dining是一個非常辛苦、時間很長的工作。過去Wise在MUME擔任甜點主廚的時候，從他的眼中看見非常多的熱情以及非常多的潛力，跟他合作也很有默契。林泉也開玩笑地表示，MUME的廚房應該是Fine Dining界最小的廚房，甜點部門其實也只有兩人寬的空間，許多甜點主廚都待不住、覺得無法發揮，而Wise就是開業12年以來最特別的一位甜點主廚。

來自香港的林泉並表示，餐飲一直不是「被大家覺得了不起的產業」，覺得是理所當然的存在，但其實餐飲跟每個人都有關係，而且很辛苦，希望大家能夠多多支持自己喜歡的餐廳，不要把「CP值」當成唯一的指標，可以看到餐飲裡面更多的價值。《500輯》能夠將餐飲、侍酒師等職業，當作是創作價值的領域，其實讓人非常感動，希望也能鼓勵更多年輕人進入餐飲產業，也希望Wise有一天能夠成為別人的領路人。

#500Young #聚焦青年世代價值的領航獎項 #500Young2026

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

贊助品牌｜鞋全家福

飲食旅遊生活作家葉怡蘭（左起）頒發「甜點再進化獎」給予栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝，以及領路人林泉。圖／500輯攝影團隊提供