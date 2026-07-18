聽新聞
0:00 / 0:00

第四屆500Young／獲頒甜點獎　栗林裏陳琮渝：把台灣食材展現到極致

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
榮獲餐飲類「甜點再進化獎」的栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝。圖／500輯攝影團隊提供
榮獲餐飲類「甜點再進化獎」的栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝。圖／500輯攝影團隊提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

2026「500Young」餐飲類「甜點再進化獎」得主為栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝（Wise）獲得。他登台致詞時表示，自己從從事餐飲約15年，歷經連鎖集團、日本料理等多種類型，最後選擇走上甜點的道路。「栗林裏」是由自己跟另一名主廚Sylvia組成，店名不以主廚名字命名，而是由自己老家「栗林里」轉化而來。

回憶自己的創業過程，陳琮渝表示自己曾遭遇許多困難，也需要投資大量的硬體設備、食材去服務客人。其實自己只是一個平凡人，在跟大家做一樣的事情，沒有特別了不起。只是在經營栗林裏的過程中，找到「不只是甜點師的意義」。

陳琮渝的領路人為MUME主廚林泉（Richie）。陳琮渝透露，過去在MUME服務過一年半，這段時間可以抵過去八年的經驗。因為自己在林泉的身上獲取許多國際視野、管理的知識與想法，並且實際運用在栗林裏上。同時也才發現「竟然是從一位外國主廚的身上，發現台灣食材跟我們之間的關係。」

他認為，很多時候，「吃甜點」不是必須需求。在過程中，會思考如何生存下去，而且不只是做甜點。既然要講「食材」，就變成一個正式的甜點餐廳，打造出整套菜單，讓客人能夠吃得滿足與愉悅，對自己而言，這也是能夠發揮台灣食材，連接在地的飲食經驗。除了感謝主廚Sylvia、給予協助的林瓊樹、領路人林泉之外，未來會繼續努力把台灣食材展現到極致，好好款待客人。

至於擔任領路人的林泉則表示，自己從事餐飲業20年以來，從甜點開始做到料理，一直獲得很多貴人幫助。Fine Dining是一個非常辛苦、時間很長的工作。過去Wise在MUME擔任甜點主廚的時候，從他的眼中看見非常多的熱情以及非常多的潛力，跟他合作也很有默契。林泉也開玩笑地表示，MUME的廚房應該是Fine Dining界最小的廚房，甜點部門其實也只有兩人寬的空間，許多甜點主廚都待不住、覺得無法發揮，而Wise就是開業12年以來最特別的一位甜點主廚。

來自香港的林泉並表示，餐飲一直不是「被大家覺得了不起的產業」，覺得是理所當然的存在，但其實餐飲跟每個人都有關係，而且很辛苦，希望大家能夠多多支持自己喜歡的餐廳，不要把「CP值」當成唯一的指標，可以看到餐飲裡面更多的價值。《500輯》能夠將餐飲、侍酒師等職業，當作是創作價值的領域，其實讓人非常感動，希望也能鼓勵更多年輕人進入餐飲產業，也希望Wise有一天能夠成為別人的領路人。

#500Young #聚焦青年世代價值的領航獎項 #500Young2026

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

贊助品牌｜鞋全家福

飲食旅遊生活作家葉怡蘭（左起）頒發「甜點再進化獎」給予栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝，以及領路人林泉。圖／500輯攝影團隊提供
飲食旅遊生活作家葉怡蘭（左起）頒發「甜點再進化獎」給予栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝，以及領路人林泉。圖／500輯攝影團隊提供

陳琮渝的領路人為MUME主廚林泉。圖／500輯攝影團隊提供
陳琮渝的領路人為MUME主廚林泉。圖／500輯攝影團隊提供

永豐金控

延伸閱讀

第四屆500Young／永續類頒獎人朱士廷：取之於社會 更多的社會責任

第四屆500Young／《500輯》發行人項國寧：「款待藝術」翻轉傳統定義

第四屆500Young／插畫類青年得主高妍：持續創作 與大眾相遇

第四屆500Young／文學類得主温若喬與領路人呂美親：盼台語的美被看見

相關新聞

壩頂長高 萬里溪堰塞湖溢流再延

花蓮萬里溪堰塞湖原預估昨潰決，卻又崩落土石讓壩頂「長高」約一點五公尺，預估溢流時程最晚延至明天，鳳林、萬榮兩鄉鎮二一三名撤離的保全戶有部分已「關九天」，不安情緒逼近臨界點。中央災害應變中心指出，萬里溪堰塞湖不穩定性極高，恐隨時潰決，因應紅色警戒防災需求，萬榮鄉萬榮村和鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信及大榮五里警戒範圍保全戶今天全面停班停課。

無人機玩家爭取空域 今赴交部抗議

近年無人機盛行，帶動空拍玩家人數攀升，不過有無人機玩家發現，原本就限制重重的無人機地圖，近期禁飛、限飛範圍竟又再擴大，過去可合法練飛的新北河堤、陽明山如今都成了禁區，稍一不慎，就可能吃上罰單。為了討回「空拍權」，由無人機玩家組成的三一三反不平等空域聯盟今下午將赴交通部抗議。

新聞眼／無人機管理 不能只想「禁」

政府近年積極推動無人機產業，將無人機列為重點發展項目，推動國家隊、低空經濟及各項智慧應用，也期待無人機在物流巡檢、農業、測繪、救災及國防等領域發揮更大效益。然而政府一面高喊發展產業，另一面卻讓合法飛行空域愈來愈少，政策目標顯然和管理措施互相矛盾。

癌油案涉隱匿串證 中聯總座收押禁見

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果，台中地院昨重開羈押庭，認定本案油品波及廣泛，嚴重影響食品安全，改裁定余收押禁見；檢方現已查扣中聯等四間涉案公司不法所得近一點三億元，全案恐持續向上延燒。

第四屆500Young／10名領航青年 台灣發展新動能

由聯合報旗下青年質感媒體《500輯》所舉辦的「500Young」，今年活動邁入第四屆，獎項秉持「聚焦青年世代的領航獎項」主張，鎖定「九○後」Young Power，昨晚在三創生活園區頒獎，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，藉此看見引領台灣未來發展的新動能。

院長講堂／成大醫院斗六分院院長何宗憲 媽祖選的院長 診療傳遞醫者溫度

今年初接任成大醫院斗六分院院長的何宗憲，就任典禮上一段插曲成為話題。去年白沙屯媽祖進香鑾轎行經斗六時，他手持成大旗幟，帶領醫護團隊隨行畫面被捕捉，當時即被指為「院長」，讓不少人笑稱他是「媽祖選的院長」。他一笑置之，但回顧其從醫軌跡，他從一心想在實驗室鑽研病毒的「科學家夢想」，走進急診與安寧病房的醫路，確實充滿轉折與因緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。