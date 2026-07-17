第四屆500Young／米其林侍酒師林允順：發自內心的款待無法被AI取代

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

本屆「服務類」得主由台北晶華酒店首席侍酒師林允順獲得，領路人則為林口晶英酒店總經理羅明威，攜手見證世代交融的榮耀時刻，並彰顯出服務業專業傳承的深刻凝聚力 。

年僅25歲即榮獲「台灣米其林指南侍酒師大獎」的林允順，是該獎項史上最年輕的獲獎者。他回憶自己從台南牛排館打工起家，憑藉自學法文、日文與葡萄酒專業知識，一步步走向國際，甚至曾遠赴杜拜工作。林允順感性表示，「你不一定要成為最厲害的，但要成為無可取代的。」他認為葡萄酒不僅是飲品，更蘊含豐富的地理與歷史文化。

對他而言，頂級服務沒有標準答案，關鍵在於細心觀察並讓顧客感受到尊重與理解。他期盼透過從業者的持續學習與專業熱情，翻轉大眾認為服務業門檻低、缺乏專業的刻板印象，共同創造全新的專業視野。在分享感言的最後，他也笑說「單純的服務或許AI可以做到，但發自內心的款待無法被取代。」

被林允順視為職涯重要貴人的羅明威，擁有30多年餐飲、服務業資歷、曾帶過超過5千名學生的他透露，當初引薦毫無經驗且缺乏人脈的林允順入行時，曾面臨不少反對聲音，但他看中林允順如同一張白紙的執行力與活潑性格。以真誠的互動帶給客人無壓力的享受。

羅明威也在致詞中回顧自身職涯，特別感念在他不到20歲時帶他入行的嚴長壽，以及教導他經營餐飲必須尋求文化底蘊的其他前輩。羅明威強調，領路人制度最美好的價值，在於透過信任讓年輕人少走冤枉路。這場師徒同台，不僅是專業技術的交接，更是服務業價值重塑的完美體現。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

贊助品牌｜鞋全家福

(左起）《500輯》發行人項國寧將服務類獎項頒給台北晶華酒店首席侍酒師林允順，以及領路人林口晶英酒店總經理羅明威。圖／500輯攝影團隊提供