披薩拉麵、牛塩沾麵！麵屋武藏「7款職人拉麵」登場 再抽限定紀念帽
來自日本的連鎖拉麵「麵屋武藏」迎來品牌創立30周年及登台30週年，特別舉辦年度職人競賽《2026麵王總選舉》，最終由「披薩拉麵」奪下冠軍，「牛塩沾麵」與「濃厚鰤魚拉麵」則分居二、三名。7款限定作品將自7月20日起陸續於指定門市限時販售，凡購買任一限定拉麵，可獲得「麵王語錄貼紙」，還有機會獲得「30周年限定紀念帽」。
「麵王總選舉」為台灣麵屋武藏一年一度的職人交流活動，今年共計有來自6間分店的7位職人代表參加，共同以「向30致敬－以創新延續經典，煮出台灣的這一碗」為主題，重新詮釋日本歷年限定拉麵作品。獲得冠軍的「披薩拉麵」為光復店作品，以過去的話題商品為靈感，使用豚骨、蝦湯雙湯頭加入番茄熬煮，並搭配起司、蜂蜜與辣椒粉等元素，呈現跨界且平衡的風味。
除此之外，高雄武骨店「牛塩沾麵」拿下第二名，台中店「濃厚鰤魚拉麵」則獲得第三名。另外參加作品中，還有「鯛塩拉麵」、「蛤～潮WONTON!拉麵」、「蔥塩冷沾麵」，以及「味噌可可風味拉麵」等不同作品，各有不同特色。7款作品預計將於7月20日起於指定門市限時限量販售，適合拉麵迷們前往品嚐。
活動期間凡購買任一限定拉麵，即可隨機獲得一張「麵王語錄貼紙」，共推出8款設計，收錄「限定完售，我難受」、「完食認證」、「濃厚主義」等拉麵迷熟悉的經典語錄。另外完成官方社群留言打卡任務，還有機會獲得日本原裝引進的「30周年限定紀念帽」。
《2026麵王總選舉》限定系列販售資訊
光復店「披薩拉麵」售價330元，7月20日至8月16日販售，每日限量20碗
武骨店「牛塩沾麵」售價370元，7月20日至8月16日販售，每日限量20碗
台中店「濃厚鰤魚拉麵」售價365元，7月20日至8月16日，每日限量20碗
本店「鯛塩拉麵」售價320元，7月20日至8月16日，每日限量20碗
信義店「蛤～潮WONTON!拉麵」售價310元，7月20日至8月16日，每日限量20碗
信義店「味噌可可風味拉麵」售價377元，8月17日至8月20日，每日限量7碗
神山店「蔥塩冷沾麵」售價300元，7月20日至8月16日，每日限量20碗
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