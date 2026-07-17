快訊

親曝英特爾走下坡關鍵 基辛格還點名台灣：台海衝擊遠超大蕭條

占比逾6%！大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

陽明交大教授殺連襟…死者妻首度發聲 澄清「未換股東、從未爭產」

聽新聞
0:00 / 0:00

限定門市販售！7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推19款獨家新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，7月22日起於全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，7月22日起於全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供

消費型態改變，情緒經濟成為目前20至45歲世代消費主因之一，購物追求情感療癒與社會認同。7-ELEVEN多年來積極耕耘日用品結構，攜手各界開發獨家規格商品並經營多種不同樣態差異化專區，迎接暑假出遊旺季，針對高雄LOFT SELECT複合店以及全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區限時推出限定折扣與新品優惠，滿足大眾對於「生活儀式感」的消費需求。

7-ELEVEN針對不同商圈屬性導入超商首家「大創複合專區」、「LOFT SELECT複合店」以及「BEAMS DESIGN專區」、「IP專區」等，成為超商通路最多元化的用品選購平台。進一步觀察近年消費趨勢，發現現代人追求自我價值意識提升，個人化配件、生活儀式消費、話題蒐集熱潮等3大現象帶動相關類別商品銷售翻倍成長，其中又以IP類、收納、生活雜貨與文具類占大宗。

7-ELEVEN此次再度攜手「BEAMS DESIGN」推出全新19款「COMBINI GOODS」限定系列商品，結合7-ELEVEN經典品牌三原色與BEAMS DESIGN質感美學設計，以日常實用、戶外風格為靈感，第一波將於7月22日起推出斜背包、帽子、零錢包、服飾、雨傘等16款商品，第二波預計於8月5日推出保溫瓶、保冷壺、隨行杯等3款商品，7月22日至8月18日可享全系列商品任2件9折。

7-ELEVEN表示，此次設計亮點著重於「傘繩」設計，兼具功能性與象徵日常間的各種連結，因應時下年輕潮流世代追星文化盛行，此次開發「側背小包」、「經典三色透明收納包」等實用配件，不僅外出方便攜帶，還能展示各種心愛的吊飾娃娃；而夏季天氣炎熱多變，低飽和色系的帽子、雨傘及保冷壺、保溫杯也是外出必備。

此外，高雄LOFT SELECT複合店7月迎來週年慶，7月24日至8月8日指定商品消費滿2件88折，推薦必買日本人氣貼紙品牌B-SIDE LABEL設計二款獨家貼紙，光之穹頂意念結合台灣特色小籠包設計貼紙相當可愛。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區，7月22日至8月18日全系列商品任2件9折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區，7月22日至8月18日全系列商品任2件9折。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，此次設計亮點著重於「傘繩」設計，兼具功能性與象徵日常間的各種連結。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，此次設計亮點著重於「傘繩」設計，兼具功能性與象徵日常間的各種連結。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，以日常實用、戶外風格為靈感，結合7-ELEVEN經典品牌三原色與BEAMS DESIGN質感美學設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，以日常實用、戶外風格為靈感，結合7-ELEVEN經典品牌三原色與BEAMS DESIGN質感美學設計。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，因應夏季炎熱多變天氣，低飽和色系的帽子適合外出使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，因應夏季炎熱多變天氣，低飽和色系的帽子適合外出使用。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區，7月22日至8月18日推出限定折扣與新品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區，7月22日至8月18日推出限定折扣與新品優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN 超商

延伸閱讀

日本「全家」最夯FAMIMA登台！ 台灣「全家」限量開賣12款東京同款新品

全家APP「隨買跨店取」9週年慶！ 新增導入4大節慶型錄商品預購更便利

全聯最大旗艦店來了！600坪賣場這天開幕 健身房、3C、全酒窖一次逛

一年下單237次、狂花63萬元！ Uber Eats好市多外送補貨王來自高雄這店

相關新聞

限定門市販售！7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推19款獨家新品

消費型態改變，情緒經濟成為目前20至45歲世代消費主因之一，購物追求情感療癒與社會認同。7-ELEVEN多年來積極耕耘日用品結構，攜手各界開發獨家規格商品並經營多種不同樣態差異化專區，迎接暑假出遊旺季，針對高雄LOFT SELECT複合店以及全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區限時推出限定折扣與新品優惠，滿足大眾對於「生活儀式感」的消費需求。

台北旅展開跑搶暑假商機！金門館優惠大放送祭3重好禮 滿千抽機票

暑假旅遊旺季登場，台北國際旅展今日在台北世貿開幕，金門縣政府以「金門親子嘉年華」為主題設置金門館，集結旅行社、飯店、特色伴手禮及旅遊商品，推出旅展限定遊程、住宿優惠，並祭出「消費滿額3重好禮」，民眾消費滿1000元即可參加抽獎，有機會獲得機票、住宿券、大膽島船票及金廈船票等獎項，吸引不少民眾駐足詢問。

台中鍋烤節破20萬票 7月22日抽「東京來回機票」攻略看這裡

「2026台中鍋烤節」7月14日開放投票，2天衝破20萬大關，較去年同期成長逾2成。經發局宣布，首波最大獎「台北至東京來回機票」將於下周三（22日）抽獎，呼籲民眾把握機會，天天投票拚手氣。

馬祖百年燒酒揚名世界 長岐山勇奪國際雙銀驚豔酒界

馬祖在地酒品再傳捷報。來自連江縣北竿鄉、擁有180餘年歷史的「長岐山43度精釀燒酒」，今年接連在英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）及美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）獲獎，累計已摘下「兩銀一銅」，讓馬祖百年燒酒文化再度躍上國際舞台。

歡快奢華的遊樂場 PIAGET伯爵破12億高級珠寶特展8月首現台中大遠百

視覺除了能讓人感受明暗、光影變化，色彩更是觸動心靈的直覺感受。瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）將從8月19日起開始舉辦《ART of COLOURS頂級珠寶暨腕表展》，首站將登場台中大遠百PIAGET專門店，透過色彩的四大主張、匯集總價破12億的高級珠寶與高級珠寶表，帶來一場盛夏的清爽歡愉奢華體驗。

麗寶暑假新玩法！MUJI 無印良品開幕、野獸戰場、幻影行動接力登場

搶攻暑假旅遊商機，麗寶樂園渡假區全面升級休閒娛樂版圖。除日本生活品牌「MUJI無印良品」今(17)日正式進駐麗寶OUTLET MALL，打造全新購物據點外，麗寶國際賽車場也同步推出《The Beast野獸戰場》及《鬪次元科技運動｜幻影行動》兩大全新娛樂場域，瞄準暑假商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。