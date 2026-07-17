限定門市販售！7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推19款獨家新品

消費型態改變，情緒經濟成為目前20至45歲世代消費主因之一，購物追求情感療癒與社會認同。7-ELEVEN多年來積極耕耘日用品結構，攜手各界開發獨家規格商品並經營多種不同樣態差異化專區，迎接暑假出遊旺季，針對高雄LOFT SELECT複合店以及全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區限時推出限定折扣與新品優惠，滿足大眾對於「生活儀式感」的消費需求。

7-ELEVEN針對不同商圈屬性導入超商首家「大創複合專區」、「LOFT SELECT複合店」以及「BEAMS DESIGN專區」、「IP專區」等，成為超商通路最多元化的用品選購平台。進一步觀察近年消費趨勢，發現現代人追求自我價值意識提升，個人化配件、生活儀式消費、話題蒐集熱潮等3大現象帶動相關類別商品銷售翻倍成長，其中又以IP類、收納、生活雜貨與文具類占大宗。

7-ELEVEN此次再度攜手「BEAMS DESIGN」推出全新19款「COMBINI GOODS」限定系列商品，結合7-ELEVEN經典品牌三原色與BEAMS DESIGN質感美學設計，以日常實用、戶外風格為靈感，第一波將於7月22日起推出斜背包、帽子、零錢包、服飾、雨傘等16款商品，第二波預計於8月5日推出保溫瓶、保冷壺、隨行杯等3款商品，7月22日至8月18日可享全系列商品任2件9折。

7-ELEVEN表示，此次設計亮點著重於「傘繩」設計，兼具功能性與象徵日常間的各種連結，因應時下年輕潮流世代追星文化盛行，此次開發「側背小包」、「經典三色透明收納包」等實用配件，不僅外出方便攜帶，還能展示各種心愛的吊飾娃娃；而夏季天氣炎熱多變，低飽和色系的帽子、雨傘及保冷壺、保溫杯也是外出必備。

此外，高雄LOFT SELECT複合店7月迎來週年慶，7月24日至8月8日指定商品消費滿2件88折，推薦必買日本人氣貼紙品牌B-SIDE LABEL設計二款獨家貼紙，光之穹頂意念結合台灣特色小籠包設計貼紙相當可愛。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區，7月22日至8月18日全系列商品任2件9折。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，此次設計亮點著重於「傘繩」設計，兼具功能性與象徵日常間的各種連結。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，以日常實用、戶外風格為靈感，結合7-ELEVEN經典品牌三原色與BEAMS DESIGN質感美學設計。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推出19款獨家新品，因應夏季炎熱多變天氣，低飽和色系的帽子適合外出使用。圖／7-ELEVEN提供