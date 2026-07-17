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台北旅展開跑搶暑假商機！金門館優惠大放送祭3重好禮 滿千抽機票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府攜手觀光業者旅展推出多項優惠好康，吸引買氣。圖／縣府提供
金門縣政府攜手觀光業者旅展推出多項優惠好康，吸引買氣。圖／縣府提供

暑假旅遊旺季登場，台北國際旅展今日在台北世貿開幕，金門縣政府以「金門親子嘉年華」為主題設置金門館，集結旅行社、飯店、特色伴手禮及旅遊商品，推出旅展限定遊程、住宿優惠，並祭出「消費滿額3重好禮」，民眾消費滿1000元即可參加抽獎，有機會獲得機票、住宿券、大膽島船票及金廈船票等獎項，吸引不少民眾駐足詢問。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，今年金門館以「金門親子嘉年華」及「金門觀光7大亮點」為推廣主軸，希望讓遊客一次掌握暑假及秋季旅遊資訊，體驗金門自然景觀、戰地文化及親子旅遊特色，持續推動友善、多元旅遊。

今年「金門親子嘉年華」規畫9大主題活動，包括金門親子體驗遊、水獺阿特快閃「島嶼探險之旅」、烈嶼親子童玩節、報報小職人體驗、兒童游泳體驗營、後浦十六藝文特區音樂季、金湖海灘花蛤季、金門海上長泳暨金廈泳渡、金寧音浪玩水節及「尋找風獅爺APP」等，結合文化、生態、運動與音樂，打造暑假親子旅遊亮點。

旅展現場同步推出多項限定優惠，公共車船處祭出台灣好行金門線一日券、二日券5折優惠；金湖飯店推出住宿專案，平尚國際主打「藍色公路」海上遊程，金門陶瓷廠展示客製化陶瓷商品，一來順貢糖、王大夫一條根、一來順麵線等業者也推出旅展優惠價。

此外，金門館推出「消費滿額3重好禮」活動，單筆消費滿1000元即可參加第一重人人有獎抽獎，並取得第二重摸彩資格，有機會抽中機票、住宿券、大膽島及金廈船票等獎品；消費滿2000元並追蹤「樂遊金門」粉絲專頁，再加碼贈送金門文創小物，成功帶動現場買氣。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信表示，今年整合旅行社推出「金門FUN暑假」3天2夜自由行「機＋酒」平日限定優惠專案（兩人同行），吸引不少民眾洽詢。現場包括金環球、淘寶國際、鄉村及寰運國際旅行社等，也推出親子、自由行及團體旅遊等多元遊程，盼藉由旅展搶攻暑假旅遊商機。

觀光處表示，暑假過後金門仍有一系列觀光活動接力登場，包括8月至11月的「尋找風獅爺APP」、9月至11月烈嶼芋頭季、9月中秋博狀元餅、金湖九宮格、10月搖擺－金各演音樂祭及金門老兵召集令等，希望延續旅遊熱度，吸引更多旅客走訪金門。

台北國際旅展今日在台北世貿開幕，金門縣政府以「金門親子嘉年華」為主題設置金門館，集結旅行社、飯店、特色伴手禮及旅遊商品，推出旅展限定遊程、住宿優惠，並祭出「消費滿額3重好禮」。圖／縣府提供
台北國際旅展今日在台北世貿開幕，金門縣政府以「金門親子嘉年華」為主題設置金門館，集結旅行社、飯店、特色伴手禮及旅遊商品，推出旅展限定遊程、住宿優惠，並祭出「消費滿額3重好禮」。圖／縣府提供

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