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台中鍋烤節破20萬票 7月22日抽「東京來回機票」攻略看這裡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2026台中鍋烤節」首波最大獎「台北至東京來回機票」下周三抽出。圖／台中市經發局提供
「2026台中鍋烤節」首波最大獎「台北至東京來回機票」下周三抽出。圖／台中市經發局提供

「2026台中鍋烤節」7月14日開放投票，2天衝破20萬大關，較去年同期成長逾2成。經發局宣布，首波最大獎「台北至東京來回機票」將於下周三（22日）抽獎，呼籲民眾把握機會，天天投票拚手氣。

經發局表示，今年鍋烤節同步推出「天天抽咖啡」活動，每天送出200杯咖啡，截至目前已送出600杯，不少民眾天天登入「台中通TCPASS」APP投票、天天拚手氣，讓活動熱度持續攀升，投票第二天即突破20萬票大關，各參賽店家也紛紛祭出優惠響應，號召民眾一起支持心目中的人氣店家。

經發局指出，下周三抽出台北至東京來回機票，並同步抽出第一波店家優惠，包括3組「北澤壽喜燒吃到飽」雙人免費券、30張「醴本韓國正統燒肉」海陸饗宴禮券，以及20張「盛集屋SEISHUYA爐端燒專門店」不限消費金額現金抵用券，讓民眾有機會一邊享受鍋烤美食，一邊把好禮帶回家。

經發局說明，鍋烤節投票將持續至8月14日，除天天抽咖啡、抽東京來回機票外，還有300萬元鍋烤抵用券及壓軸汽車大獎等豐富獎項。經發局邀請民眾持續號召親朋好友踴躍參與，每天透過「台中通TCPASS」APP完成投票，不僅能支持喜愛的店家，也有機會天天中獎，投得越多、中獎機會越高，一起共襄盛舉台中最具代表性的鍋烤美食盛會。

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