馬祖百年燒酒揚名世界 長岐山勇奪國際雙銀驚豔酒界

馬祖在地酒品再傳捷報。來自連江縣北竿鄉、擁有180餘年歷史的「長岐山43度精釀燒酒」，今年接連在英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）及美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）獲獎，累計已摘下「兩銀一銅」，讓馬祖百年燒酒文化再度躍上國際舞台。

長岐山今年以「Matsu Chang Qi Shan 43 Shochu／Lienchiang County／Taiwan」名義自費參賽，希望透過國際競賽提升馬祖品牌能見度。素有「酒界奧斯卡」之稱的IWSC，評審形容該酒散發草本、柑橘香氣，融合蜜桃、李子等果香，並帶有葡萄與淡雅可可韻味，酒體層次豐富、尾韻悠長且微帶辛香，展現鮮明特色。

長岐山燒酒源自北竿坂里王家，創立於清朝道光年間（1845年），王家先祖改良地瓜燒酒釀造工藝，建立兼具「甘、醇、香」的獨特風味，成為馬祖燒酒代表品牌之一。雖曾因戰亂中斷釀造，第四代傳人王詩傑返鄉後重新整理祖傳技藝，以家鄉古名「長岐山」重建品牌，不僅復刻25度古法地瓜燒酒，更開發43度精釀燒酒，近年屢獲國際烈酒競賽肯定。

除經典酒款外，長岐山近年推出水蜜桃、葡萄、橘子、金銀花及梅子等水果地瓜燒酒，採天然水果發酵製作，再與地瓜燒酒勾兌，不添加香精、色素及人工添加物，展現馬祖地方農產特色，也吸引年輕族群及女性消費者青睞。

品牌今年更跨界推出「地瓜燒酒濾掛咖啡」，將哥倫比亞莊園級精品咖啡豆浸潤於43度精釀地瓜燒酒，再製成濾掛咖啡，保留酒香卻不含酒精，目前已在台灣高鐵線上購、全家便利商店行動購、LINE購物、台灣好農及農業部「山守現」等通路販售。

王詩傑表示，43度精釀燒酒是在連江縣政府SBIR地方產業創新研發計畫支持下完成開發，從研發到上市均獲縣府產業發展處協助。此次國際獲獎，不僅是品牌努力成果，也是馬祖地方特色產業走向國際的重要里程碑，未來將持續深耕百年釀酒文化，結合觀光與文化推廣，讓更多國內外消費者認識並品味來自馬祖的百年酒香。

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長岐山燒酒除經典酒款外，近年推出水蜜桃、葡萄、橘子、金銀花及梅子等水果地瓜燒酒，也吸引年輕族群及女性消費者青睞。圖／業者提供

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來自連江縣北竿鄉的「長岐山43度精釀燒酒」，今年接連於國際兩大烈酒競賽獲得肯定，累計已獲「兩銀一銅」佳績，為馬祖地方品牌再添國際榮耀。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康