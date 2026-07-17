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萬家福「金蕉伯」履歷香蕉新包裝登場 限時買1送1、明星賽買票送香蕉

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萬家福量販與樂家康超市推出「蕉傲之島」履歷驗證香蕉全新包裝。記者黃筱晴／攝影
萬家福量販與樂家康超市推出「蕉傲之島」履歷驗證香蕉全新包裝。記者黃筱晴／攝影

為提升國產香蕉品牌形象與消費者認同，農業部農糧署輔導台灣香蕉產業策略聯盟，攜手萬家福量販與樂家康超市推出「蕉傲之島」履歷驗證香蕉全新包裝，並宣布7月至8月展開一系列推廣活動，透過促銷優惠、食農教育及跨界合作，鼓勵民眾選購安全、安心、可追溯的國產香蕉。

農糧署表示，臺灣香蕉香氣濃郁、口感細緻，富含鉀、維生素、礦物質及膳食纖維，是全年穩定供應的國民水果。近年持續推動香蕉洗選分級、產銷履歷驗證、冷鏈物流及品牌行銷，建構完善供應鏈，讓消費者一年365天都能買到品質穩定、來源可追溯的履歷驗證香蕉。

配合新包裝上市，7月18日至19日於全台萬家福量販及樂家康超市推出履歷驗證香蕉2入輕巧包買1送1優惠，全台限量10,000袋。即日起至8月17日，於指定門市同步推出「蕉傲之島登島計畫」，透過互動集章及「香蕉機密檔案」冷知識卡，帶領民眾認識香蕉營養、產業發展與食農知識；8月15日至16日再推出限量5,000個香蕉主題手提購物袋滿額贈活動，讓香蕉元素融入日常生活。

此外，農糧署也攜手中華職棒推廣國產香蕉，配合7月18日至19日中職明星賽，只要購票入場，每位球迷都可獲得一根國產香蕉，讓民眾在欣賞精彩賽事之餘，也能補充能量，以實際行動支持臺灣香蕉農民與國產優質農產品。

7月18日至19日於全臺萬家福量販及樂家康超市推出履歷驗證香蕉2入輕巧包買1送1優惠。記者黃筱晴／攝影
7月18日至19日於全臺萬家福量販及樂家康超市推出履歷驗證香蕉2入輕巧包買1送1優惠。記者黃筱晴／攝影

農業部農糧署輔導台灣香蕉產業策略聯盟，攜手萬家福量販與樂家康超市推出「蕉傲之島」履歷驗證香蕉促銷活動。記者黃筱晴／攝影
農業部農糧署輔導台灣香蕉產業策略聯盟，攜手萬家福量販與樂家康超市推出「蕉傲之島」履歷驗證香蕉促銷活動。記者黃筱晴／攝影

限時於指定門市同步推出「蕉傲之島登島計畫」互動活動。記者黃筱晴／攝影
限時於指定門市同步推出「蕉傲之島登島計畫」互動活動。記者黃筱晴／攝影

香蕉 萬家福 農糧署

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