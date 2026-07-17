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夏季旅展開幕！漁業署旅展推40條永續遊程 主打千元有找

中央社／ 台北17日電

「2026台北國際夏季旅展」今天在台北世貿一館開幕，將展出至20日。農業部漁業署以「漁樂GO起來」為核心設置主題館，推出40條永續遊程，主打千元有找優惠。

漁業署表示，「漁樂GO起來」主題館將全台漁村的生產地景、漁業職人精神及在地海味轉譯為沉浸式體驗，邀民眾免去舟車勞頓，在展場一站式領略全台漁村的獨特魅力。

漁業署在主題館規劃「漁村、漁青、漁特產品、漁港、食魚教育」5大休閒漁業面向，展現台灣漁村轉型發展的階段性成果，展場也首度由超萌IP吉祥物「阿漁與小海膽」化身領路導遊，引導民眾深入認識兼具永續生態與在地青創活力的藍色島嶼故事。

漁業署也聯合各大旅行社、旅遊平台，系統性串聯全台由北至南、延伸至花東沿海的40條漁業主題遊程，規劃一日、二日及三日遊等彈性選擇，全面主打限時新台幣千元有找的優惠。

漁業署舉例，在生態與文化走讀方面，行程包含宜蘭龜山島賞鯨登島、新北卯澳百年漁村走讀及海女文化探尋；若想親歷傳統漁法智慧，可深入桃竹苗與雲嘉南地區，實地體驗傳統石滬、牽罟古法與潮間帶探索；也有著重職人生活與產業對接的行程，引領大小朋友走進魚塭導覽、親手參與魚丸DIY，並享用最道地的產地低碳海味料理。

漁業署也邀全台標竿漁村社區與優質業者於現場設攤，讓民眾可近距離與在地職人交流，聆聽第一線的永續海洋故事。現場有東澳、港口、新龍、水尾等社區帶來特色DIY體驗，還有基隆區漁會、卯澳、南雅社區的現撈海味限時促銷。展區推出數位互動幸運抽，民眾現場只需掃描QR Code加入官方帳號，並完成5題食魚教育趣味問答，即可現抽展場限定的驚喜好禮。

產地 漁業署

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