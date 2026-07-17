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歡快奢華的遊樂場 PIAGET伯爵破12億高級珠寶特展8月首現台中大遠百

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET全球品牌大使全智賢配戴多款Cocktail系列雞尾酒戒，宛如將美味、香氣隨身攜帶造型。圖／PIAGET提供
PIAGET全球品牌大使全智賢配戴多款Cocktail系列雞尾酒戒，宛如將美味、香氣隨身攜帶造型。圖／PIAGET提供

視覺除了能讓人感受明暗、光影變化，色彩更是觸動心靈的直覺感受。瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）將從8月19日起開始舉辦《ART of COLOURS頂級珠寶暨腕表展》，首站將登場台中大遠百PIAGET專門店，透過色彩的四大主張、匯集總價破12億的高級珠寶與高級珠寶表，帶來一場盛夏的清爽歡愉奢華體驗。

在伯爵的藝術世界中，色彩即是光芒與能量的具體化身。頂級珠寶系列展現世家深厚底蘊，18K白金鑽石項鍊凝聚逾83克拉各式美鑽，以極致金工將堅硬鑽石幻化為如高級蕾絲般繾綣於頸間的璀璨領口，盡顯柔美；同系列18K白金黃鑽戒指則以2.77克拉豔彩黃鑽為主石，如熾熱陽光般奪目，鋪鋪鑲嵌的馬眼形美鑽由內而外折射出奪目光輝；18K白金紅寶石耳環鑲嵌逾4.5克拉莫桑比克梨形紅寶石，暖橙與金黃漸層的色彩躍動，彷彿微風中搖曳的熱情，將大自然的生命力凝聚於耳畔。

當色彩化作嬉戲樂園，珠寶便有了自由奔放的靈魂。全新的Cocktail系列與經典創作構築出無限想像，Secret Blue 18K白金海水藍寶石雞尾酒戒指以5.5克拉枕形切割海水藍寶與圓潤的土耳其石交融，微型金工巧妙「雕琢」出微醺的黃澄果香；Swinging Sautoir 18K玫瑰金鑽石長項鍊表，則大膽將21克拉土耳其石化作澄澈面盤，隨配戴者的步伐在胸前優雅搖曳，更流淌著屬於1960年代的雋永浪漫。

而將色彩淬鍊為風格態度的製表工藝，更是伯爵傲視群倫的經典。Limelight Gala系列18K玫瑰金紅寶石粉紅藍寶石腕表，以深邃的勃根地大明火琺瑯面盤呼應溫暖的宮廷式雕刻飾紋，漸層環繞的紅寶石與粉紅藍寶石如霓虹般流轉著當代女性的優雅。此時，全新Andy Warhol系列與PIAGET Polo系列超薄萬年曆腕表亦在台灣齊聚，透過牛眼石的神祕、青金石的浪漫與藍色石英的寧靜，將百萬年自土壤中孕育的裝飾性寶石紋理化為腕間獨一無二的風格宣言。

ART of COLOURS頂級珠寶暨腕表特展將先於伯爵PIAGET台中大遠百精品店展出，展期自8月10至17日為止，此後再於8月19日至27日移師前往台北101旗艦概念店，建議可提前預約，台中PIAGET精品店電話為04-2254-8299，台北則為02-8101-8399。

PIAGET伯爵頂級珠寶系列18K白金紅寶石耳環（PGG38R8100），鑲嵌2顆產自莫桑比克的梨形切割紅寶石、各別重約2.18與2.37克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵頂級珠寶系列18K白金紅寶石耳環（PGG38R8100），鑲嵌2顆產自莫桑比克的梨形切割紅寶石、各別重約2.18與2.37克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET伯爵Andy Warhol系列18K玫瑰金牛眼石面盤自動上鍊表（PGG0A51245），45毫米、18K玫瑰金、伯爵自製501P1機械自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵Andy Warhol系列18K玫瑰金牛眼石面盤自動上鍊表（PGG0A51245），45毫米、18K玫瑰金、伯爵自製501P1機械自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET伯爵Cocktail系列Secret Blue 18K白金海水藍寶石雞尾酒戒指（PGG34C1400），鑲嵌海水藍寶、土耳其石珠、黃水晶、黃色藍寶石、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵Cocktail系列Secret Blue 18K白金海水藍寶石雞尾酒戒指（PGG34C1400），鑲嵌海水藍寶、土耳其石珠、黃水晶、黃色藍寶石、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／PIAGET提供

在伯爵的藝術世界中，色彩即是光芒與能量的具現，更是令人目不轉睛的心靈花園與遊樂場。圖／PIAGET提供
在伯爵的藝術世界中，色彩即是光芒與能量的具現，更是令人目不轉睛的心靈花園與遊樂場。圖／PIAGET提供

PIAGET伯爵頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊（PGG37Q6201），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊（PGG37Q6201），價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET伯爵Swinging Sautoir 18K玫瑰金土耳其石面盤鑽石長項鍊表（PGG0A48062），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵Swinging Sautoir 18K玫瑰金土耳其石面盤鑽石長項鍊表（PGG0A48062），價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET伯爵頂級珠寶系列18K白金黃鑽戒指（PGG34M2654），鑲嵌單顆橢圓形切割VS2豔彩黃鑽約2.77克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵頂級珠寶系列18K白金黃鑽戒指（PGG34M2654），鑲嵌單顆橢圓形切割VS2豔彩黃鑽約2.77克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金紅寶石粉紅藍寶石宮廷式雕刻飾紋自動上鍊表，501P1自動上鍊機芯（G0A50188），全18K玫瑰金、大明火琺瑯面盤，鑲嵌鑽石、粉紅藍寶石、紅寶石，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金紅寶石粉紅藍寶石宮廷式雕刻飾紋自動上鍊表，501P1自動上鍊機芯（G0A50188），全18K玫瑰金、大明火琺瑯面盤，鑲嵌鑽石、粉紅藍寶石、紅寶石，價格店洽。圖／PIAGET提供

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