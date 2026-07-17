麗寶暑假新玩法！MUJI 無印良品開幕、野獸戰場、幻影行動接力登場

搶攻暑假旅遊商機，麗寶樂園渡假區全面升級休閒娛樂版圖。除日本生活品牌「MUJI無印良品」今(17)日正式進駐麗寶OUTLET MALL，打造全新購物據點外，麗寶國際賽車場也同步推出《The Beast野獸戰場》及《鬪次元科技運動｜幻影行動》兩大全新娛樂場域，瞄準暑假商機。

另外，探索世界與馬拉灣則推出「麗寶Y2K：綜藝回憶殺」暑假限定活動及「海陸空3選2」優惠，結合購物、娛樂與主題樂園體驗，打造一站式暑假旅遊新玩法。

麗寶表示，《MUJI無印良品》台中麗寶MALL門市正式開幕，販售服飾、生活用品、食品等多元商品，提供中部旅遊民眾更完整的生活購物選擇。歡慶新店開幕，即日起至7月26日，消費者結帳時出示「MUJI passport」APP，單筆消費滿1,500元即可獲贈100點數，每位會員限領一次。

此外，活動期間每周五、六、日下午3時至6時，會員至門市指定區域出示「MUJI passport」，即可參加「HAPPY HOUR抽抽樂」，有機會獲得30元及50元指定商品消費滿額折抵券，進一步帶動暑期消費買氣。

除了購物新亮點，麗寶國際賽車場今年暑假也推出兩大全新娛樂場域。其中，《The Beast野獸戰場》打造約500坪室內生存遊戲空間，不受天候影響，提供生存遊戲及水彈對戰體驗，適合親子、好友及企業團體同樂。

另一項新登場的《鬪次元科技運動｜幻影行動》，則為全台最大的300坪沉浸式科技運動空間，規劃11項互動體驗，包括XR幻影秘境、10D幻影歷險、AR電子躲避球、幻影匹克及幻影網球等，結合AR、XR、智慧感測及互動光影技術，打造兼具娛樂與運動的新型態體驗。

主題樂園部分，探索世界與馬拉灣同步推出暑假限定「麗寶Y2K：綜藝回憶殺」活動，將七、八年級生熟悉的經典綜藝節目元素搬進園區，設計「視力記憶關卡」、「水上拔河對抗賽」等互動遊戲，讓遊客在闖關過程中重溫童年回憶，完成指定任務還有機會獲得限定好禮。

此外，只要加入麗寶樂園渡假區Ocard會員，即可享有「海陸空3選2」優惠，免費升等暢玩探索世界與馬拉灣水陸雙園，或任選水、陸樂園搭配天空之夢摩天輪，一張門票即可體驗多元遊樂內容。

麗寶樂園渡假區表示，今年暑假以「玩樂再升級」為主軸，串聯OUTLET《MUJI無印良品》新店開幕與暑期特賣、賽車場兩大全新娛樂場域，以及主題樂園暑假限定活動，希望透過購物、娛樂、運動及樂園體驗的整合布局，滿足不同客群需求，進一步帶動暑假旅遊與消費商機。

暑假必衝！麗寶OUTLET商機爆發 MUJI無印良品7月17日盛大開幕。業者提供

MUJI無印良品麗寶MALL門市》開幕，即日起至7月26日，結帳出示「MUJI passport」APP，單筆消費滿1,500元即可獲得100點數。業者提供

全台最大的室內生存遊戲與水彈對戰場域「The Beast野獸戰場」提供高規格戰術場景及安全刺激的射擊樂趣。業者提供

9.500坪的「The Beast野獸戰場」是全台最大的室內生存遊戲場域。業者提供