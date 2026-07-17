最難訂的Buffet進駐台中 「島語」插旗漢神洲際展出第四店

漢來美食旗下精品Buffet島語繼台北、高雄、桃園展店後，正式進駐台中漢神洲際購物廣場，打造中台灣全新自助餐體驗地標，董事長林淑婷表示，下半年預計在大巨蛋商場Garden City、南紡購物中心還有2家島語要展，年底將達6店，也將成為漢來美食營收最高的品牌，超越目前5家的漢來海港。

林淑婷表示，Buffet事業仍是採雙品牌的策略，對於未來展店，仍要看區域以及商場人流、停車等，畢竟投資金額很高，光是台中店投資就已經超過1.7億元，而明年展店計畫只有漢來海港。

林淑婷也說，明年3月會在三井Lalaport鳳山店開出漢來海港、樂蔬、漢來上海湯包等四品牌，且會升級為「海港Premium」，價格也會調整5~10%左右，但仍會讓消費者感受到CP值，也有包括宴會廳在內多個改裝計畫，但還沒有新品牌的計畫，明年底總店數將達65店。

多家高價Buffet都積極展店，林淑婷則認為，還是要以六都為主，但人力方面，漢來美食的留才率也算高，營業場域也能讓員工看到未來、有升遷機會，但人力仍是展店最大困難。

新北最高Buffet、板橋百揚大樓50樓的「50樓Café自助餐廳」日前宣布熄燈，而目前新北對於漢來美食來說還是空白帶，對於是否有機會進駐，林淑婷則表示，還需要再評估看看。