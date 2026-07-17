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侯西峰看好台中消費力 「島語」插旗漢神洲際打造升級版Buffet

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國揚與漢來集團創辦人侯西峰與漢來美食董事長林淑婷出席島語台中洲際店開幕活動。嚴雅芳/攝影
國揚與漢來集團創辦人侯西峰與漢來美食董事長林淑婷出席島語台中洲際店開幕活動。嚴雅芳/攝影

漢來美食（1268）旗下高端自助餐品牌「島語」自助餐廳持續拓展全台版圖，繼台北、高雄、桃園展店後，正式進駐台中漢神洲際購物廣場，打造中台灣全新自助餐體驗地標，總坪數高達500坪，卻只規畫300個座位，提供顧客更具尊榮感的用餐環境。國揚與漢來集團創辦人侯西峰17日也到場視察，他表示，看好台中的消費力，「島語」定位為升級版自助餐品牌，可望帶給消費者更好的體驗。

「島語」台中洲際店，結合精緻餐飲、沉浸式空間與職人料理精神，更首度打造戶外用餐露臺「森之島」，將餐飲、社交與生活美學融合，為消費者帶來有別於傳統Buffet的全新用餐體驗，也開啟城市聚餐的新選擇。

談及品牌發展，漢來美食董事長林淑婷表示，島語始終秉持「只有漢來能夠超越漢來」的品牌理念，儘管已拓展至第四家分店，每一家店都擁有專屬定位與特色，因此才能持續吸引消費者前往體驗，成為許多饕客心目中的「朝聖」餐廳。

插旗台中目前人氣最夯的購物廣場-漢神洲際，島語品牌總經理劉子銘自然要端出與前3家分店不一樣的「牛肉」。強調全方位用餐體驗的島語，秉持重視食材品質、精緻料理呈現、五星級環境氛圍與貼心服務細節四大核心理念，島語台中洲際店仍以「一餐檯、一餐酒」為島檯規畫重心，更將Buffet結合職人料理精神，透過現場料理展演與餐酒搭配，重新詮釋自助餐的可能性，讓Buffet從滿足味蕾進一步延伸至完整餐飲體驗。

此次，島語台中洲際店特別為中台灣的消費者打造多元空間體驗，規劃出戶外露臺「森之島」，這個可媲美泰國半島酒店戶外花園用餐區的空間設計，設計師以歐洲宴會文化中的 Digestif 概念為發想，透過多層次植栽與喬木構築綠意包覆，結合水景反射與低位座席配置，打造具停留感的戶外餐廳空間。賓客可在自然景致中延續交流時光，感受更輕盈自在的社交節奏。「森之島」不僅是用餐和拍照打卡的區域，也適合作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用，透過自然景觀與精緻餐飲相互融合，為新人打造兼具質感與儀式感的婚禮體驗，拓展島語從餐飲品牌延伸至生活美學場域的可能性。

餐食方面，台中店特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」、以日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、以台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理，透過在地食材與創新料理手法相互融合，展現島語台中店專屬的餐桌風味。

除了限定特色料理外，島語台中店也延續品牌精神，匯聚海鮮、生食、現做料理、亞洲風味與甜點飲品等多元餐檯，提供豐富且具層次的餐飲體驗。十大必吃料理包括「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」。 而餐後不可或缺的「Happy Ending」各式甜點，在台中島語也有新品，其中最大的亮點就是時下備受歡迎的「開心果小泡芙」；香濃絲滑的內餡有著淡淡的開心果香味，此外，許多消費者喜愛的現做義式冰淇淋也新增了兩種口味「大甲檳榔芋心」和「烏龍柑橘」，值得保留一點胃的空間好好品嘗。

島語台中洲際店選址於台中重要商業與生活娛樂場域—漢神洲際購物廣場，串聯購物、餐飲與休閒娛樂機能，不僅滿足北台中住民家庭聚餐、好友相聚、商務宴請等多元需求，更可望成為中台灣民眾日常慶祝、重要時刻及社交聚會的全新場域。

為歡慶島語台中店開幕，同步推出多重開幕限定活動。即日起至8月7日，消費者完成綁定並註冊「來美食PLUS」會員，即可憑當日消費發票與兌換券兌換限量「山影流光紀念杯」1個；另於9月30日前，使用漢來美食合庫聯名卡消費，並綁定LINE「來美食PLUS」會員集點，內用消費滿2,000元即可獲得300元漢來美食電子抵用券，邀請消費者於開幕期間體驗島語全新餐飲魅力。

島語台中洲際店將開幕，國揚與漢來集團創辦人侯西峰17日也到場視察。嚴雅芳/攝影
島語台中洲際店將開幕，國揚與漢來集團創辦人侯西峰17日也到場視察。嚴雅芳/攝影

台中 漢來 漢來美食

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