新開店／傑克兄弟牛排變身美式餐酒館 百款酒單、沙拉吧吃到飽搶客

路易莎集團持續擴大多品牌餐飲布局，旗下美式牛排品牌「傑克兄弟牛排」宣布啟動轉型展店計畫，首度導入Grill & Bar概念，於台中逢甲商圈打造約180坪全新店型，結合牛排館與美式餐酒館特色，從早午餐、商業午餐一路營業到晚間餐酒時段，並引進超過100款世界酒飲，搶攻聚餐與微醺商機。

全新開幕的「傑克兄弟牛排 台中逢甲門市」，以全天候餐飲模式為主，不僅保留品牌招牌牛排、加州大早餐、商業午餐與晚餐餐點，也新增現烤披薩、美式炸物、烤串、海鮮桶、德式豬腳等分享餐，打造更符合朋友聚會、下班小酌的用餐氛圍。

新店空間規劃也加入餐酒館元素，精選來自美國、比利時、德國、日本、英國等地超過100款酒飲，涵蓋拉格、艾爾、IPA及水果風味啤酒等多元選擇，可搭配牛排、漢堡與炸物享用。

店內同步設置大型投影螢幕，未來將播放國內外熱門運動賽事，提供消費者看球聚餐新選擇，進一步強化社交聚會與餐酒文化體驗。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，近年消費者需求已從單純用餐，延伸至社交、休閒與放鬆，因此希望透過餐酒館新型態，讓傑克兄弟從傳統牛排餐廳升級為兼具美食、聚會與生活風格的品牌。

餐點方面維持平價策略，商業午餐240元起，可選擇義大利麵、燉飯、紅酒燉牛肉及漢堡套餐等品項；招牌6盎司片燒嫩肩牛排套餐440元起，皆可免費享用自助沙拉吧，包含湯品、麵包及路易莎咖啡無限供應。

此外，同步推出限時優惠，平日早午餐加價49元、晚餐及假日加價99元，即可升級享用自助沙拉吧吃到飽，提升整體用餐CP值。

除了牛排餐點，店內也首度推出現烤披薩，主打「帕馬火腿無花果披薩」，以鹹香火腿搭配無花果、起司與酥脆餅皮，呈現甜鹹交融風味；另有義式臘腸、夏威夷及瑪格麗特等經典口味。

傑克兄弟牛排目前為路易莎集團旗下第10個品牌，全台共有4家門市，包括台北信義店、台中公益店、高雄愛河店，以及此次開幕的台中逢甲店。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

除了牛排餐點，店內也首度推出現烤披薩。圖／路易莎提供

傑克兄弟牛排首度導入Grill & Bar概念，於台中逢甲商圈打造約180坪全新店型。圖／路易莎提供