生活儀式感爆發！7-ELEVEN再攜BEAMS推19款限定新品

消費型態改變，情緒經濟成為目前20至45歲世代消費主因之一，購物追求情感療癒與社會認同。7-ELEVEN多年來積極耕耘日用品結構，攜手各界開發獨家規格商品並經營多種不同樣態差異化專區，有效帶動單店入店人流成長逾兩成。迎接暑假出遊旺季到來，針對高雄LOFT SELECT複合店以及全台限定2,500家「BEAMS DESIGN」專區推出限定折扣與新品優惠，期望滿足消費者入店的「生活儀式感」消費需求。

7-ELEVEN積極經營用品類差異化結構，針對不同商圈屬性導入超商首家「大創複合專區」、「LOFT SELECT複合店」以及「BEAMS DESIGN專區」、「IP專區」等，成為超商通路最多元化的用品選購平台，不僅更精準鎖定商圈顧客消費需求，就近消費遊逛也可有效帶動入店人潮提升併買率提升。進一步觀察近年消費趨勢，發現現代人追求自我價值意識提升，對於個人化配件、生活儀式消費以及話題蒐集熱潮等3大現象帶動相關類別商品銷售翻倍成長，其中又以IP類、收納、生活雜貨與文具類佔大宗，形成一股獨特的情緒經濟規模。

7-ELEVEN表示，未來視不同商圈取向將積極導入各類用品專區。其中今年用品專區類別熱度最高的「BEAMS DESIGN」專區將推出第二波話題新品系列。7-ELEVEN此次再度攜手「BEAMS DESIGN」推出全新19款「COMBINI GOODS」限定系列商品，結合7-ELEVEN經典品牌三原色與BEAMS DESIGN質感美學設計，以日常實用、戶外風格為靈感，第一波7月22日上市斜背包、帽子、零錢包、服飾、雨傘 等16款商品，第二波預計於8月5日推出保溫瓶、保冷壺、隨行杯3款商品，7月22日起至8月18日止全系列商品任2件9折。

7-ELEVEN表示，此次設計亮點著重於「傘繩」設計，兼具功能性與象徵日常間的各種連結，因應時下年輕潮流世代追星文化盛行，此次開發像是「側背小包」、「經典三色透明收納包」等實用配件，不僅外出可放置重要文件與輕便攜帶，還能展示各種心愛的吊飾娃娃；因應夏季炎熱多變天氣，實用低飽和色系的帽子、雨傘及保冷壺、保溫杯也可滿足相關需求。

此外，高雄LOFT SELECT複合店7月也迎來週年慶，7月24日起至8月8日止指定商品消費滿2件88折，推薦必買日本人氣貼紙品牌B-SIDE LABEL設計二款獨家貼紙，光之穹頂意念結合台灣特色小籠包設計貼紙，7/21 POP UP預先推出Nishimura Yuji日本進口限定夏季祭典商品及Miffy 療癒新品，正值暑假揪親朋好友一起逛起來。