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無印良品進駐麗寶OUTLET 全台店數增至75店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
無印良品7月17日進駐麗寶OUTLET，全台店數增至75店。圖／MUJI無印良品提供
無印良品7月17日進駐麗寶OUTLET，全台店數增至75店。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品於7月17日正式進駐「麗寶OUTLET MALL」，全台店鋪數累計達75店，未來也期待透過持續拓展店鋪，將商品、服務與生活提案帶入更多不同的生活場域。

MUJI無印良品表示，此次進駐「麗寶OUTLET MALL」，主要看好其結合購物中心、主題樂園、水上樂園、飯店及休閒娛樂等多元設施，形成兼具旅遊、休閒與生活機能的度假生活圈。根據交通部觀光署統計，麗寶樂園渡假區近年年度遊客量已突破600萬人次，不僅吸引大量旅遊人潮，也串聯后里、豐原、大甲等周邊生活圈，兼具觀光據點與在地生活機能。

「MUJI無印良品麗寶MALL門市」位於「麗寶OUTLET MALL」A ZONE，為一棟兩層樓建築，總坪數近250坪。門市空間採用國產材及回收廢棄蚵殼等循環素材作為裝潢材料，將資源循環理念融入空間設計，降低環境負擔。

考量麗寶樂園渡假區長期吸引親子家庭及國內外旅遊客群，新門市特別導入童裝商品，提供不同年齡層孩童的服飾選擇，並同步販售男女服飾、生活用品、食品、旅行用品、文具用品及家具家用等多元商品，滿足旅遊顧客及親子家庭在旅途中與日常生活的採購需求。無論是旅途中臨時添購衣物、孩童用品及生活用品，或中部生活圈民眾採買日常用品，都能享有完整且便利的商品選擇。

此外，因應假日及連續假期大量旅遊人潮的購物需求，門市也導入自助收銀服務，以提升結帳效率，讓顧客無論是旅途中臨時採買，或返程前添購生活用品，都能更快速、便利地完成購物。

MUJI無印良品表示，未來將持續透過門市空間、商品與服務回應不同地區的生活需求，並期待「MUJI無印良品麗寶MALL門市」成為串聯旅遊休憩與日常生活的據點，提供便利的購物體驗與生活提案。

麗寶樂園 后里 大甲

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