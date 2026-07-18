黑馬驚奇之旅、強權爭奪戰接連上演 八大「世足熱議隊伍」一次看！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月「世足熱議隊伍」相關話題的網路聲量（註：本次分析聚焦於各參賽「國家隊」隊伍聲量表現，未計入僅針對球星個人之討論。），帶您了解網友熱議的八大世足隊伍有哪些。

2026年，全球矚目、四年一度的運動盛事「世界盃足球賽」再度登場！本次世界盃 首度由3國聯合舉辦，也是繼2002韓日世界盃後再次由多國聯辦。本屆賽事自6月開踢以來話題持續發燒不斷，本文整理出16強前夕社群討論度最高的八大「世足熱議隊伍」，一起看看你關注的隊伍有沒有上榜吧！

「日本」死亡之組出線對戰巴西上演真實版《足球小將》「南韓」小組賽爆冷出局

網友熱議TOP8世足隊伍 網路聲量排行

觀察近兩個月網友針對「世足熱議隊伍」相關話題的討論，可以發現台灣網友對代表亞洲出戰的「日本隊」相當關注。日本隊又稱藍武士（SAMURAI BLUE），本屆小組賽落入各隊實力相近、被公認競爭最激烈的「死亡之組」，陸續迎戰荷蘭、瑞典等傳統勁旅；順利突圍出線後，32強首戰立刻又迎來強勢的對手巴西。

此對戰組合因與知名漫畫《足球小將》相似，賽前就受到大批球迷矚目，紛紛表示「希望日本真正可擊敗巴西，再不是漫畫了」、「足球小將翼不是都預言3:2了」。雖然日本最終仍敗給巴西無緣晉級16強，但其充滿戲劇張力的晉級之路依然在社群討論區中創造了極高的話題度。

聲量排名第二的隊伍是同樣來自東北亞、號稱太極虎的「南韓」，在賽前，南韓的陣容及對戰組合被看好能出線，因此南韓隊的粉絲相當期待本次系列賽。然而，南韓隊在首戰順利取勝後，卻意外苦吞二連敗、排名落至小組第三。

值得留意的是，本屆世界盃因擴軍賽制，小組第三名仍有機會透過「擇優」擠進淘汰賽，引來網友計算各種積分可能性與晉級機率，熱烈討論南韓能否保住一線生機。最終南韓仍未能取得淘汰賽門票，止步小組賽。

而聲量排名第三的球隊是尋求衛冕的「阿根廷」，阿根廷在本屆賽事雖被視為奪冠熱門之一，但晉級過程並未如外界預期般輕鬆，其中，他們與首度殺進會內賽、人口僅 50 萬的非洲小國「維德角」對決的一役，更是苦戰到延長賽才驚險取勝，網友直呼「賽前覺得阿根廷應該會輕鬆過關，沒想到比賽完全不是這麼回事」、「阿根廷不是踢得不好，只是維德角踢得出奇不意」，成為熱門話題焦點。

此外，巴西、德國、英格蘭及葡萄牙等傳統足球強權，同樣擁有相當高的討論度。其中，德國自小組賽開始便接連面臨苦戰，不僅爆冷敗給厄瓜多，更在32強與巴拉圭的對決中吞下隊史世界盃首次點球大戰敗仗；而英格蘭在Harry Kane、Jude Bellingham等明星球員領軍下順利挺進四強；葡萄牙雖止步16強，但焦點人物 C 羅出戰的最後一屆世界盃，仍吸引不少球迷關注與討論。

本屆世界盃話題性十足，而隨著賽事進入最後階段，冠軍歸屬也即將揭曉，究竟誰能殺出重圍、高舉大力神盃？不妨邀請三五好友一同鎖定接下來的決賽，一起見證這場四年一度的足球盛宴將由誰奪下最終榮耀！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「世足熱議隊伍」相關討論則數。

觀測期間：2026/05/05~2026/07/05，共兩個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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