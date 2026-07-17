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Swatch又出招！黑金款MISSION TO THE MOON 1969腕表 想買？先考試！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金色的面盤上有著首次全黑色的Swatch X OMEGA字樣，同時正中央並有Au 750、象徵使用18K黃金。圖／Swatch提供
金色的面盤上有著首次全黑色的Swatch X OMEGA字樣，同時正中央並有Au 750、象徵使用18K黃金。圖／Swatch提供

Swatch曾以集團旗下高階品牌OMEGA的Speedmaster超霸系列MoonWatch登月表為靈感，發表一系列生物陶瓷表殼的MoonSwatch，持續引發網路討論與全世界排隊熱潮，品牌昨日晚間再發表一只該系列新款MISSION TO THE MOON 1969腕表，除紀念Apollo 11阿波羅11號的登月成功，並模仿美國的旅行授權電子系統ESTA，以Swatch電子申請表進行申購形式。

新表是以Speedmaster超霸系列MoonWatch登月表為原型，但致敬人類在1969年、Apollo 11號成功完成登月任務，因此表款的面盤、表冠、按鈕都使用18K Moonshine Gold，同時限量1,969只。除了概念靈感來自1969年，表款所使用的18K金並取自OMEGA舊款零件、重新經集團品牌的冶金廠將舊零件溶解後重新生產為新一代的18K金，並在新表上使用為11公克（黃金）。

MISSION TO THE MOON 1969表款訂價為500瑞士法郎，並以1969年7月21日的金價為基礎，同時因為Apollo 11阿波羅11號的發射升空時是美國時間13點32分、換算為台灣時間21點32分，也是昨晚21點32分正式公開此一資訊的原因。

根據今日臺灣銀行公告金價，以黃金存摺賣出黃金1公克約為新台幣4,158元，該款MISSION TO THE MOON 1969腕表使用了11公克黃金，折合台幣約為45,738元，相較於訂價的500瑞士法郎約合新台幣20,000元，可謂相當實惠。

然由別於過往MoonSwatch多為不限量、但隨機出貨的形式，這回的MISSION TO THE MOON 1969腕表無法以實體排隊購買，改為抽選制。想購買的人必須登入Swatch原廠官方網站，進行類似旅行電子簽證的登錄、回答32道問題，然後才有資格進行抽選；申請者須在中歐夏令時間7月21日23:59前完成並提交，一旦獲得購買資格的申請才會收到通知，根據通知內容前往Swatch門市購買表款。

想投資，除了買股票、買黃金，也許這次也可考慮申購一只MISSION TO THE MOON 1969腕表？

黑色表殼搭配上金色的表冠與按鈕，格外搶眼醒目。圖／Swatch提供
黑色表殼搭配上金色的表冠與按鈕，格外搶眼醒目。圖／Swatch提供

電池蓋也改為暈黃的月亮質感，並印有1969、7月21日字樣。圖／Swatch提供
電池蓋也改為暈黃的月亮質感，並印有1969、7月21日字樣。圖／Swatch提供

OMEGA 新MISSION TO THE MOON 1969腕表，模仿美國的旅行授權電子系統，以電子申請表進行申購，訂價500瑞士法郎、折合台幣約20,000元，全球限量1,969只。圖／Swatch提供
OMEGA 新MISSION TO THE MOON 1969腕表，模仿美國的旅行授權電子系統，以電子申請表進行申購，訂價500瑞士法郎、折合台幣約20,000元，全球限量1,969只。圖／Swatch提供

除了面盤豐富的立體感，表圈也採用黑色Bioceramic生物陶瓷、印有金色測速刻度。圖／Swatch提供
除了面盤豐富的立體感，表圈也採用黑色Bioceramic生物陶瓷、印有金色測速刻度。圖／Swatch提供

Swatch 腕表 品牌

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