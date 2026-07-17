馬念先當會長、AI開運歌洗腦！兩大國民飲料聯名搶攻火鍋商機

今夏兩大經典飲料品牌不約而同攜手人氣火鍋店推出跨界聯名，希望把「吃鍋」變成更有趣的生活體驗。黑松沙士攜手「這一鍋」成立「鍋氏宗親會」，開喜烏龍茶則與「詹記麻辣火鍋」打造期間限定「轉運KTV」，從限定套餐、創意餐點到限量周邊、AI開運歌，都成為暑假最新話題。

黑松沙士即日起至8月31日與「這一鍋」合作推出「鍋氏宗親會」，找來馬念先擔任會長，號召全民一起吃鍋。活動期間，全台「這一鍋」推出限定四人套餐，除附贈1250mL黑松沙士外，更首度推出招牌「黑松沙士紅」千張豆腐紙，讓消費者自由創作拍照打卡。

門市也同步換上「鍋氏宗親會」主題布置，包括大型布條、專屬圍兜及趣味吃鍋語錄，並推出限量吊飾與復古磁鐵小燈箱等收藏周邊。馬念先還分享自己的私房吃法，推薦將麻辣鍋的豆腐、鴨血放進白鍋再煮一次，體驗不同風味。

除了「這一鍋」，黑松沙士8月20日起也將攜手「這一小鍋」，推出加入全新「沁涼薄荷雞湯」的雙人套餐，每人平均不到500元，同樣可獲得限定吊飾及加購主題燈箱。

此外，陪伴台灣超過40年的開喜烏龍茶則以「喝開喜 神好運」為主題，推出全新限定包裝，瓶身結合招財貓、狗來富等吉祥元素，並首度運用AI創作「開運歌」，民眾只要掃描瓶身QR Code，即可收聽融合「股票開紅盤」、「考試過關」、「演唱會搶票成功」等願望的洗腦神曲。

即日起至8月14日，開喜更攜手「詹記麻辣火鍋」敦南店打造期間限定「轉運KTV」，店內化身復古KTV空間，從電梯到用餐區都有霓虹燈與懷舊元素，還推出聯名特調「開喜醋運啦」，以開喜烏龍茶搭配蘋果醋調製，為麻辣鍋增添清爽風味。

活動期間，民眾完成店內歌詞填空、拍照打卡等指定任務，還有機會獲得限量聯名啤酒杯或免費兌換特調。開喜也同步串聯台中、高雄合作餐廳及中元檔期活動，推出聯名「金賀聖筊」等限定贈品，延續「喝開喜、神好運」的品牌主題。

參加開運歌歌詞填空遊戲，有機會獲得限量300組「開喜×詹記 聯名啤酒杯」。圖／開喜烏龍茶提供

黑松沙士限時打造「鍋氏宗親會」系列活動，於「這一鍋」推出限定四人套餐。圖／這一鍋提供

黑松沙士推出兩款收藏價值滿滿的限量周邊──「鍋氏宗親會」吊飾及「鍋氏宗親會」磁鐵燈箱，活動期間內至「這一鍋」消費即有機會獲得。圖／這一鍋提供

凡於活動期間內消費黑松沙士X這一鍋「鍋氏宗親會」聯名套餐，即可享有限定「黑松沙士紅」千張豆腐紙。圖／這一鍋提供