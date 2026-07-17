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棒球迷荷包失守！乖乖聯手中職6隊 限量零食、啦啦隊毛巾、應援袋開搶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
國民品牌乖乖推出專屬「HomeRun應援季」，5大限量應援神物接力登場。圖/乖乖提供
國民品牌乖乖推出專屬「HomeRun應援季」，5大限量應援神物接力登場。圖/乖乖提供

中華職棒下半季熱血開打，年度盛事明星對抗賽也將登場，國民零食品牌乖乖搶搭棒球熱潮，首度推出「HomeRun應援季」，集結球隊聯名零食、啦啦隊周邊與限量收藏商品，從球場應援一路延伸到日常生活，陪球迷迎接今年夏天最熱血的棒球季。

繼上半季推出與味全龍合作的聯名玉米棒後，乖乖持續擴大應援陣容，這次再攜手富邦悍將樂天桃猿、台鋼雄鷹推出多款期間限定商品，更首度集結中華職棒6支球隊，打造「2026 Home Run應援袋」，瞄準球迷收藏商機。

最受矚目的商品之一，是富邦悍將與樂天桃猿兩款限量聯名骰子箱。除了經典零食外，還分別附上Fubon Angels限定刮刮卡及Rakuten Girls全員合體應援毛巾，讓球迷不僅能收藏，也能帶進球場一起應援。富邦聯名款已於momo及萬家福販售，樂天版本則於大全聯及桃竹地區全聯門市限量上市。

台鋼雄鷹則把吉祥物特色直接變成零食口味，推出「草莓雞蛋糕」彎的脆果，以及以吉祥物TAKAO最愛食物為靈感打造的「香魚口味」孔雀香酥脆。其中草莓雞蛋糕風味限定於台南、高雄、屏東全家便利商店販售，香魚口味則在全台全家上市，讓球迷邊看球邊享受專屬台味。

另一大亮點則是首次推出的「2026 Home Run應援袋」，一次集結中華職棒6支球隊元素，內含多款乖乖零食，並隨機附贈6隊球衣磁鐵及隱藏版裱框磁鐵共7款設計，可作為冰箱、辦公桌等日常收藏，增添球迷儀式感。

2026 Home Run應援袋即日起於momo、PChome開放預購，7月22日起陸續於全台7-ELEVEN及各大通路販售。

乖乖推出集結中職6隊球衣裱框磁鐵的全新「2026 Home Run 應援袋」（售價210元）。圖/乖乖提供
乖乖推出集結中職6隊球衣裱框磁鐵的全新「2026 Home Run 應援袋」（售價210元）。圖/乖乖提供

乖乖邀請全台球迷用最熟悉的國民零食，來場最熱血的台灣味應援。圖/乖乖提供
乖乖邀請全台球迷用最熟悉的國民零食，來場最熱血的台灣味應援。圖/乖乖提供

零食 富邦悍將 樂天

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