陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

不少民眾近日發現，在全聯等通路已經買不到經典泡麵「隨緣素魷魚羹麵」，一名網友特地向味丹客服詢問，沒想到獲得官方回覆證實，該產品已正式停產，消息曝光後引發不少網友哀號，直呼「從小吃到大的回憶沒了」、「難怪最近一直找不到」。

一名網友7日在臉書社團發文表示，最近不少人反映在全聯買不到「隨緣素魷魚羹麵」，出於好奇便寫信向味丹客服詢問，沒想到真的收到停產消息。他感嘆，這款產品是隨緣系列經典口味「三強」之一，去年（實際應為2024年）才與全家便利商店推出聯名鮮食，如今卻走入歷史，讓他直呼「真的太傷心了」。

原PO也貼出客服回信截圖，內容寫道：「隨緣素魷魚羹麵（包）目前已經停產了，建議您可以參考味丹其他系列產品。感謝您一直以來對味丹產品的愛護與支持。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表達不捨，即使平時不是素食者，也對這款泡麵情有獨鍾。「這個不吃素的人都覺得好吃，可惜了」、「居然！這是我從小吃到大的回憶，很喜歡吃這款，吃完的湯再加白飯更美味，結果停產了」、「難怪我一直找不到，到底為什麼會停產呢？我不吃素但是我很愛這款」。

據了解，味丹於1994年推出「隨緣素麵」系列，是台灣最具代表性的素食泡麵品牌之一，也是國內最早大規模量產、行銷的素食泡麵系列。當年更邀請歌手林憶蓮擔任代言人，成功打開素食泡麵市場，陪伴不少民眾成長，也成為許多人心中的經典滋味。

其中，「隨緣素魷魚羹麵」更是系列代表作之一，2024年還曾與全家便利商店合作推出同名聯名鮮食，主打神還原台灣麵攤常見的魷魚羹麵風味，雖然是素食，但憑藉濃郁羹湯、扎實麵體及接近傳統魷魚羹的口感，上市後獲得不少消費者好評。

根據《NOWNEWS今日新聞》詢問味丹客服，客服表示因產品規劃調整，並將於庫存售完後停止販售。目前實際查詢momo購物、愛買、萬家福線上購物等平台，仍有部分庫存可購買，想要懷念老滋味的朋友要把握機會購買。