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威士忌月餅、金箔鹹蛋糕！3款「特色中秋禮盒」打造十足大人味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
舊振南攜手噶瑪蘭威士忌，推出「噶瑪蘭映月聯名禮盒」。圖／舊振南提供
舊振南攜手噶瑪蘭威士忌，推出「噶瑪蘭映月聯名禮盒」。圖／舊振南提供

中秋將至，「旺萊山」以經典的鳳梨酥、旺萊和菓子為主角，推出多款特色禮盒，並有星球工坊聯名組合；「舊振南」則攜手噶瑪蘭威士忌，將酒香入餅，跨界打造「噶瑪蘭映月聯名禮盒」。至於「日錦製造所」運用多項嚴選食材，推出升級版「日錦蛋黃酥」，還有「橡子豬蜜香鹹蛋糕」同步登場，提供具有大人系的送禮選擇。

【旺萊山】

總統級外賓伴手禮品牌旺萊山，今年中秋推出三款獨家期間限定禮盒，中秋限定上市的「花漾樂園」禮盒，內含15入經典鳳梨酥，售價780元。另款「森野綠境」禮盒，則提供經典鳳梨酥或旺萊和菓子等品項，每盒530元。另有粉色系的「柚月團圓」禮盒，內含旺萊貓造型鳳梨酥，亦可搭配旺萊和菓子。同時旺萊山也攜手創意爆米花「星球工坊」，推出「星運旺萊」聯名禮盒，內裝旺萊貓款鳳梨酥和鳳梨優格爆米花各6入，售價599元。

【舊振南】

舊振南今年攜手噶瑪蘭威士忌，以「酒入餅香」為靈感，跨界打造「噶瑪蘭映月聯名禮盒」，內含融合威士忌酒香、台農17號金鑽鳳梨與紅土鹹蛋黃等食材製成聯名月餅，共有「梨香寒天」、「酒釀蘋果」兩種大人系風味。另外舊振南也提供「花好月圓禮盒」、「巧饌禮盒」等不同方案。7月31日前，單筆訂購滿 15,000 元以上即可享 88 折優惠，並享免運1次。官網同步祭出VIP會員回饋，領取中秋早鳥優惠券，消費滿1,500現折100元，消費滿5,000元再贈綜合酥6入禮盒。

【日錦製造所】

以精緻餐飲為背景的日錦製造所，繼去年首度推出日錦蛋黃酥之後，今年將製作工法再升級，使用法國伊思尼發酵奶油、諾曼第發酵無水奶油，搭配日清麵粉，還有馬達加斯加香草籽、法國葛宏德鹽之花、紅土鹹蛋黃、綿密豆沙等精選食材，打造升級版的日錦蛋黃酥，每盒8入，售價1,380元。另外還有將傳統糕點重新詮釋、以金箔點綴的「橡子豬蜜香鹹蛋糕」同步登場，每份1,280元。

日錦製造所打造升級版的日錦蛋黃酥，每盒8入，售價1,380元。圖／日錦製造所提供
日錦製造所打造升級版的日錦蛋黃酥，每盒8入，售價1,380元。圖／日錦製造所提供

橡子豬蜜香鹹蛋糕，每份1,280元。圖／日錦製造所提供
橡子豬蜜香鹹蛋糕，每份1,280元。圖／日錦製造所提供

旺萊山推出3款別具特色的中秋禮盒。圖／旺萊山提供
旺萊山推出3款別具特色的中秋禮盒。圖／旺萊山提供

月餅 禮盒 鳳梨酥

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