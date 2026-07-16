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2026亞洲50最佳酒吧51-100名公布！台南、高雄、台北5間進榜

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「亞洲 50 最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」公布 2026年度第 51～100 名榜單。圖／亞洲 50 最佳酒吧提供
「亞洲 50 最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」公布 2026年度第 51～100 名榜單。圖／亞洲 50 最佳酒吧提供

「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」公布 2026年度第51～100名榜單，名單涵蓋25個亞洲城市，共有11間酒吧首度進榜，台灣共有5家酒吧入列，其中3家位於台北，另外2家分別來自台南高雄

台南老屋酒吧「Moonrock」勇奪第67名，成為台灣排名最高的指標酒吧。這間由廖乙哲創立、隱身台南幽靜巷弄的店面，空間散發傳統茶館的沉靜美學，調酒卻極具前衛藝術性。團隊巧妙將音樂、光影與空間敘事融入酒單，將品飲昇華為超越味覺的五感盛宴，成功讓台南在地老屋躍上國際舞台。

高雄酒吧「Maltail」今年名列第68名，2024年開幕的「Maltail」由台灣酒類作家Tonic Liu創立，以單一麥芽威士忌與雞尾酒為核心，打破威士忌只能純飲或收藏的既定印象。酒吧擅長將厚實濃郁的單一麥芽威士忌，轉化為風味平衡且易於親近的調酒，並融入台灣在地元素。招牌酒款「Mango Sago」以12年蘇格蘭威士忌結合椰子、澄清芒果與葡萄柚，重新演繹芒果西米露風味，成為最具代表性的作品。

由知名調酒師吳盈憲（Nick Wu）主理的 「Bar Mood Taipei」，今年排名第82。自2017年開業以來，持續將台灣的自然風景與在地文化，轉化為極具創意的調酒體驗，成為全台最具代表性的創新酒吧之一。店面外觀以極簡大理石營造俐落質感，穿越候位區、掀開布簾後，則是充滿溫潤木質元素的酒廊空間，呈現如客廳般自在放鬆的氛圍，也展現「Bar Mood Taipei」將台灣文化融入調酒藝術的獨特風格。

名列第92名的「The Public House」，是台北人深夜最窩心的客廳。這裡不僅以精準、高水準的經典調酒聞名，更有炸雞與牛排等澎湃美食療癒人心；即使人潮絡繹不絕，團隊仍堅守世界級的待客之道。兼具頂尖風味與溫暖氛圍，讓它成為都市人深夜聚會、續攤的終極避風港。

名列第99名的「Lab」，在單色調的沉穩空間中，將調酒推向全新高度。創辦人牧田孝文兼具調酒師與科學家精神，如同做實驗般精準解構風味與比例；這種對細節的極致追求，讓每一杯雞尾酒不只是創意美學，更是融合科學理性的感官體驗，持續引領台北的風味革命。

這份榜單由「亞洲50最佳酒吧評審委員會（Asia's 50 Best Bars Academy）」投票產生，第1至50名完整榜單，將於7月28日在澳門永利皇宮舉行的頒獎典禮正式公布，並於澳門時間晚間8點透過50 Best官方YouTube頻道直播。

◎2026「亞洲50最佳酒吧」第51～100名，台灣入榜名單

No.67｜台南 Moonrock

地址：台南市北區成功路22巷42弄13號

No.68｜高雄 Maltail

地址：高雄市前金區中華四路349-1號

No.82｜台北 Bar Mood Taipei

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷53號

No.92｜台北 The Public House

地址：台北市大安區信義路四段143號一樓

No.99｜台北 Lab

地址：台北市大安區仁愛路四段 409 號

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南老屋酒吧「Moonrock」勇奪第67名。圖／摘自「50 Best」官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「The Public House」名列第92名。圖／摘自「50 Best」官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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高雄酒吧「Maltail」今年名列第68名。圖／摘自「50 Best」官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「Lab」名列第99名。圖／摘自「50 Best」官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Lab」名列第99名。圖／摘自「50 Best」官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Bar Mood Taipei」今年排名第82。圖／摘自「50 Best」官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Bar Mood Taipei」今年排名第82。圖／摘自「50 Best」官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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