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車迷必收！SMEG保時捷聯名系列家電登台 賽車魂化身復古冰箱、咖啡機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
BCC12全自動咖啡機同樣全球限量1,970台，台灣配額僅10台。記者黃筱晴／攝影
BCC12全自動咖啡機同樣全球限量1,970台，台灣配額僅10台。記者黃筱晴／攝影

賽車美學走進居家空間，義大利精品家電品牌SMEG攜手Porsche推出全新聯名系列，將品牌經典車色、賽車條紋與競速DNA融入復古家電設計，打造兼具收藏價值與生活美學的限量作品。SMEG台灣總代理品硯實業宣布，Porsche × SMEG聯名系列將於7月18日在台正式上市，其中全球限量的917 Salzburg系列，台灣配額極少，勢必成為車迷與設計迷爭相收藏的夢幻逸品。

為慶祝新品登台，品硯實業特別邀請身為Porsche車主的藝人王傳一出席，分享對品牌設計與駕馭精神的喜愛，展現賽車文化延伸至居家生活的全新魅力。

系列最受矚目的「917 Salzburg薩爾斯堡系列」，靈感源自Porsche於1970年Le Mans耐力賽首度奪冠的917 KH Salzburg賽車，經典薩爾斯堡紅、23號賽車圖騰及白色Porsche字樣，完整重現在SMEG經典FAB28復古冰箱與BCC12全自動咖啡機上。兩款產品皆採用薩爾斯堡紅搭配霧面黑細節，並附有限量編號金屬銘牌，讓每件作品都擁有獨一無二的收藏價值。

其中，FAB28復古冰箱更以Porsche 911 GT3 RS車門把手為設計靈感，搭配貫穿機身的賽車條紋與深色內裝，完整呼應跑車美學。全球僅限量1,970台，台灣僅分配4台。BCC12全自動咖啡機同樣全球限量1,970台，台灣配額僅10台，除了收藏價值，更配備19 bar高壓萃取、熱方塊恆溫系統、六種咖啡模式及內建磨豆機，兼顧性能與日常使用體驗。

除了限量款外，聯名系列也推出Carrara White卡拉拉白與Shade Green魅影綠2款賽車條紋系列，涵蓋FAB28復古冰箱、烤麵包機及電熱水壺。透過Porsche經典車色、黑色賽車條紋、霧面黑把手與品牌字樣，將跑車速度感化為優雅居家風格，展現設計與功能兼具的精品家電魅力。

9月11日前購買Porsche × SMEG聯名系列917 Salzburg FAB28復古冰箱，即贈XPEL全機包膜服務；卡拉拉白與魅影綠系列則享上市優惠價格。

同步推出Carrara White卡拉拉白與Shade Green魅影綠2款賽車條紋系列家電。圖／品硯實業提供
同步推出Carrara White卡拉拉白與Shade Green魅影綠2款賽車條紋系列家電。圖／品硯實業提供

917 Salzburg薩爾斯堡系列，靈感源自Porsche於1970年Le Mans耐力賽首度奪冠的917 KH Salzburg賽車。記者黃筱晴／攝影
917 Salzburg薩爾斯堡系列，靈感源自Porsche於1970年Le Mans耐力賽首度奪冠的917 KH Salzburg賽車。記者黃筱晴／攝影

王傳一分享對品牌設計與駕馭精神的喜愛。圖／品硯實業提供
王傳一分享對品牌設計與駕馭精神的喜愛。圖／品硯實業提供

冰箱 Porsche 王傳一

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