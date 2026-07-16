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集點免費吃！定食8×胡同燒肉「和牛＋燒鰻、雙牛盛合」限時開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
和牛燒鰻雙盛，每份320元。圖／定食8提供
和牛燒鰻雙盛，每份320元。圖／定食8提供

爭鮮旗下「定食8」攜手日式燒肉「胡同燒肉」，自即日起至10月14日推出期間限定「焱燒肉盛宴」，將胡同的燒肉技法融入定食，推出「和牛燒鰻雙盛」、「焱燒雙牛盛合」及「多蜜醬牛漢堡排」三款聯名新品，另外還有集點活動同步登場，有機會免費兌換聯名定食。

本次聯名活動中，集結海陸雙重享受的「和牛燒鰻雙盛」，選用慢火炙烤的台灣在地養殖鰻魚，搭配濃郁的極黑和牛肉燥飯，再佐以M8澳洲和牛慢火燉煮的胡同清燉牛肉湯，同時享受炙燒鰻魚、雙和牛與牛肉湯三重風味，每份320元。「焱燒雙牛盛合」則選用橫膈膜與牛胸腹雙部位，以胡同特製燒肉醬慢醃入味，再以炙火燒烤，適合燒肉愛好者，每份320元。另款「多蜜醬牛漢堡排」，則以胡同特製牛豬漢堡排為主角，並淋上香甜濃郁的多蜜醬，每份320元。

7月16日至10月14日，凡點購任一份「焱燒肉盛宴」聯名定食，即可獲得1點，集滿指定點數就能兌換聯名定食等指定餐點。活動期間完成社群任務，即可領取總價值超過1,500元「胡同燒肉・優惠大禮包」；每點購一份聯名定食，即贈胡同人氣餐點「蟹味噌甲羅燒」兌換券1張，價值640元，送完為止。

定食8攜手「胡同燒肉」，推出期間限定「焱燒肉盛宴」。圖／定食8提供
定食8攜手「胡同燒肉」，推出期間限定「焱燒肉盛宴」。圖／定食8提供

爭鮮 漢堡 燒肉

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