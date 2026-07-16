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全家APP「隨買跨店取」9週年慶！ 新增導入4大節慶型錄商品預購更便利

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店會員APP「隨買跨店取」迎接9週年慶，即日起至8月18日開啟共享或使轉贈商品，再加碼送抽獎券，並祭出多樣商品最低5折起超值優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員APP「隨買跨店取」迎接9週年慶，即日起至8月18日開啟共享或使轉贈商品，再加碼送抽獎券，並祭出多樣商品最低5折起超值優惠。圖／全家便利商店提供

全家便利商店會員APP「隨買跨店取」自2017年推出後，徹底翻轉民眾消費習慣，更穩坐「全家」APP冠軍王牌功能長達近10年。「隨買跨店取」迎接9週年慶，8月3日起再增新功能，將4大節慶型錄商品正式導入平台，隨時隨地打開手機APP即可購買，同享指定「中秋禮盒預購」品項2件95折、3件以上92折限時優惠；即日起至8月18日於「隨買跨店取」購買指定百款商品單筆滿199元有機會抽9,999元Fami儲值金，活動期間開啟共享或使轉贈商品再加碼送抽獎券，並祭出多樣商品最低5折起超值優惠。

隨著「全家」會員人數突破2,000萬、數位服務廣泛普及至全民生活，「隨買跨店取」的使用情境也從個人寄杯、分次領取，進一步擴大為家人、親友與同事共同使用的便利共享平台。觀察會員使用行為，「訂閱」與「共享」功能推出後，鮮乳、雞蛋與雞胸肉躍升家戶共享3大熱門商品；此外，每年商品「轉贈」次數突破億次，於春節等節慶期間更明顯攀升。

過去消費者選購「全家」型錄商品，須親赴店舖操作FamiPort機台，列印繳費單後再至櫃檯結帳，「全家」將自8月3日起正式將4大節慶預購商品導入會員APP「隨買跨店取」，透過APP即可24小時隨時隨地瀏覽商品、完成下單。首波中秋預購商品將於8月3日上架，網羅犁記餅店、陳允寶泉、一福堂、不二糕餅等百年糕餅世家與超人氣排隊名店，並同享實體型錄優惠方案，限時享有指定商品任選2件95折、3件以上92折。

此外，即日起至8月18日「全家」會員於「隨買跨店取」購買指定百款商品單筆滿199元，即可獲得1張抽獎券（滿398元得2張，依此累計、無上限）；開啟商品共享功能並完成兌換，每兌換1件商品即可再獲得1張抽獎券；使用「轉贈」功能，每成功轉贈1筆亦可獲得1張抽獎券（每人最高3張）。抽獎券可於8月25日前完成投注，有機會抽中價值9,999元的Fami儲值金。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店會員APP「隨買跨店取」迎接9週年慶，即日起至8月18日推出「隨買跨店取」購買指定百款商品單筆滿199元，有機會抽9,999元Fami儲值金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員APP「隨買跨店取」迎接9週年慶，即日起至8月18日推出「隨買跨店取」購買指定百款商品單筆滿199元，有機會抽9,999元Fami儲值金。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「隨買跨店取」除了咖啡穩居銷售主力外，鮮乳、雞蛋、雞胸肉等家庭常備品亦大幅成長。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」除了咖啡穩居銷售主力外，鮮乳、雞蛋、雞胸肉等家庭常備品亦大幅成長。圖／全家便利商店提供

全家便利商店將自8月3日起將4大節慶預購商品導入會員APP「隨買跨店取」，透過APP即可24小時隨時隨地瀏覽商品、完成下單。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將自8月3日起將4大節慶預購商品導入會員APP「隨買跨店取」，透過APP即可24小時隨時隨地瀏覽商品、完成下單。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「隨買跨店取」歡慶9週年慶，8月18日前購買指定百款商品單筆滿199元，有機會抽9,999元Fami儲值金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」歡慶9週年慶，8月18日前購買指定百款商品單筆滿199元，有機會抽9,999元Fami儲值金。圖／全家便利商店提供

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