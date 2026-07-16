「2026台中好禮物產展」大遠百登場 32家頂尖品牌聯手引爆暑期商機

一站買足最道地的伴手禮！由台中市工商發展投資策進會與台中市好禮協會、遠東百貨聯手精心規劃的「2026台中好禮物產展」，16日起至29日首度強勢進駐台中大遠百，引爆暑期商機。

現場從排隊人氣糕餅、在地功夫美食、特色飲品到兼具美學的文創生活選物一應俱全，主打父親節檔期及中秋早鳥優惠，更規劃「滿額驚喜抽」與多場手作體驗，邀請全台民眾在暑假期間一同前來品味特色好禮。

開展首日，工策會總幹事陳學聖陪同副市長鄭照新等人攤位巡禮，品嚐特色美食。鄭照新表示，本次物產展集結32家榮獲台中市十大伴手禮及好禮標章的頂尖品牌，讓大家不必跑遍大街小巷，就能一站式體驗台中的美好。

參展的品牌都是萬中之選，無論是承襲百年的傳統糕餅技藝、融入在地食材的創新研發，或是結合生活美學與永續概念的設計選物，都完整展現產業多元而鮮明的活力。

陳學聖表示，工策會近年持續協助優質品牌拓展通路、提升品牌能見度，此次首度與遠東百貨體系合作，讓深具在地特色的伴手禮直接走進高質感的精品百貨。

這項創舉，不僅能提供業者接觸更多消費者與企業採購客群的機會，也期望透過暑假顛峰人潮及父親節、中秋送禮需求，協助品牌提早卡位節慶市場，締造亮眼的銷售佳績。

陳學聖強調，工策會秉持「走出台中、深耕全台」的推廣策略，持續帶領優質品牌參與全台各類指標展售活動，讓「台中好禮」成為送禮自用第一首選。

好禮協會理事長王曉薇指出，「台中好禮」不只是伴手禮，更是城市形象與地方價值的最佳代言人。感謝工策會鼎力舉辦物產展，希望透過百貨通路的平台，讓更多消費者近距離認識在地品牌，感受職人精神與產品魅力，也為在地企業創造更多合作交流與市場拓展的機會。

王曉薇表示，協會將持續整合百貨快閃等多元通路，協助會員深化品牌競爭力，向外界展現產業源源不絕的創新動能。

遠東百貨商品二部副總經理陳佑任表示，希望透過百貨平台成為地方品牌與消費者的橋樑，讓民眾在好逛、好買的同時，也能深入認識台中品牌背後的故事，共同帶動地方經濟與城市消費活力。

遠東百貨也將攜手市府與業者，讓「好禮列車」從台中出發，開往台北、高雄、花蓮等地，透過百貨通路將台中品牌推向全台市場。

本次物產展卡司陣容堅強，齊聚32家最具代表性的特色品牌，包括承襲百年糕餅文化的陳允寶泉、深受年輕人喜愛的旅禾烘焙、展現台灣飲食文化的阿鏡師手路菜，以及十八子肉、澎沛黑白木耳飲及微笑天使烘焙坊等近年十大伴手禮首獎品牌領軍。

另有陳石城肉脯店、希望綠豆湯、辣味豆哥、PINTURE品醋迷、駝鹿詩人等高人氣在地好滋味共同參與；生活文創類則有sNug給足呵護、木筆家等美學品牌共襄盛舉。展出範疇從經典台中味到充滿設計感的實用好物，完整呈現山、海、屯、城各區的豐富物產與職人故事。

為了回饋廣大消費者的支持，活動期間特別推出高規格的驚喜好康。展售現場祭出「滿額驚喜抽」活動，凡民眾消費滿額即可獲得抽獎機會，每日限量30份，前來逛展的幸運兒都有機會將精選的禮物免費帶回家。

此外，展期周末更精心安排多項舞台限定的互動體驗活動，包含寓教於樂的「舊襪新生親子手作」、充滿美感的「彩繪手工油桐花皂」，以及精緻的下午茶品茗體驗等。讓民眾在挑選父親節、中秋禮品之餘，也能透過親手操作，感受優質品牌背後的創意、溫度與生活美學。

「2026台中好禮物產展」即日起至29日在台中大遠百南棟10樓顧客服務中心前舉行。工策會誠摯邀請全台民眾把握暑假限定檔期前來觀展，透過視覺與味蕾的雙重饗宴，親身感受職人的匠心與城市魅力。請關注台中市十大伴手禮-台中市工策會臉書獲取最新資訊https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/。

今天的開幕活動，包括經發局科長黃麗蓉、觀旅局科長巫宗霖、遠東百貨台中店長藍卓成、北區賴旺里里長黃育嘉、台中市溫泉觀光協會秘書長蘇冠霖等人都到場參與，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，市議員林霈涵也派代表到場祝賀。

工策會總幹事陳學聖陪同副市長鄭照新等人攤位巡禮，品嚐特色美食。記者宋健生／攝影