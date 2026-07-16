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兩大旅行社「不配房」起效果 旅行業齊跟上 單人參團商機夯

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
兩大旅行業龍頭試驗短線不配房，捲動業界。記者黃仲明/攝影
兩大旅行業龍頭試驗短線不配房，捲動業界。記者黃仲明/攝影

可樂旅遊及雄獅旅遊日前接連宣布，九月起短線試辦不再協助配房，捲動旅行業。老字號的東南旅遊及百威旅遊如今也宣布長線也跟進不配房。只是長線單數旅客須補房費的價差恐怕動輒好幾萬，業者建議可以把握這「三招」讓出遊荷包不那麼痛。

東南旅遊表示，日本南韓等短線行程早已實施領隊不與單人旅客配房，9月1日起再擴大到全線實施。也就是說包含歐美在內的長線旅程，也不再提供配房服務。

東南旅遊強調，這是業界首創，希望接軌當人旅遊浪潮。事實上單人旅遊越來越夯，看準商機，也特地開闢「獨旅團體」專區，主打單人報名友善，不僅房間提供一人一室，巴士也不安排併坐，完全I人友善。

東南指出，獨旅行程融合傳統獨旅自由行的自在及團體省麻煩、省花銷的優點。雖然會依飯店房型及行程內容調整團費，與一般商品價差約10%至20%不等，但獨旅商品報名持續成長，目前已佔總體業績的10%。報名旅客以女性為主，約占六成，主因為女性旅客較願意互動交流，透過旅程認識同樣熱愛旅行的新朋友。

百威旅遊也跟進，更領先業界，搶先於即日起全面實施「領隊不配房」政策。百威表示，先前已於歐洲線與日本線試驗領隊不配房制，確實大幅提升了第一線同仁的執勤品質。這次擴大到全線，包含中東、紐澳、韓國、泰國等短長程線及全球郵輪，持續照顧領隊權益。

百威指出，已確定訂房之團體旅客權益不受影響，但之後無論從何處出發團體均比照辦理。

旅行社掀起不配房浪潮，改善領隊工作環境之餘，也可能讓單數旅客參團得付出更多金錢。

易遊網公關主任林昭君表示飯店補價差額多寡取決於「飯店等級」及「天數」。建議單身小資族又想參團，可以仔細篩選團體入住的飯店，優先選擇星等不那麼高或是入住商務旅店的產品，需補價差通常較低。或現在有不少社團有徵旅伴功能，讓旅客在報名前，就能自己事先選擇生活習慣比較類似的同住旅伴。

此外，也有旅遊達人建議，單人旅客購買機加酒後，再買一日遊行程。用拼湊零件型的方式完成旅遊，本質上雖然比較類似自由行，但在旅途中也能享有領隊照顧。此外部分團體也會有晚鳥免收單人房差優惠，可供旅客撿便宜。

歐美 南韓 日本

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