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晶華捷絲旅中山館開幕首月就賺錢 林口、大阪新館接力開

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶華（2707）旗下設計旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」持續擴大版圖。晶華總經理吳偉正16日表示，今年6月中旬開幕的「捷絲旅台北中山館」營運滿一個月，首月住房率達82%、平均房價約2,500元，並已順利獲利。展望後市，集團將持續推進國內外布局，林口館預計2027年第1季開幕，日本大阪也將推出升級版品牌「Just Sleep Suites」，預計2027年第4季迎賓。

吳偉正表示，台北中山館位於中山區八條通商圈，共有50間客房，以「條通文化」及「設計美學」為設計主軸。觀察首月住房結構，台灣旅客約占五成，港、澳、日、韓旅客約占五成，顯示條通商圈兼具濃厚日式文化特色與便利交通優勢，深受亞洲自由行旅客喜愛。

吳偉正指出，疫後旅客住宿需求已有明顯改變，愈來愈重視交通便利、住宿品質穩定及合理價格，與捷絲旅品牌定位相符，因此整體捷絲旅2025年住房率及平均房價均較疫情前微幅成長，也提升集團持續展店的信心。

在國內布局方面，花蓮館已完成為期半年的整修，全面優化客房及公共空間，提升市場競爭力；林口捷絲旅則預計2027年第1季開幕，將以台語「厝邊」作為設計概念，希望營造貼近在地生活的住宿體驗。

海外布局方面，捷絲旅大阪心齋橋館目前平均住房率達87%，平均房價約新台幣2,800元，且台灣旅客占比超過八成。看好大阪旅遊市場及家庭、長住客群需求，晶華將進一步升級捷絲旅品牌，規劃於大阪開設二館，並導入全新「Just Sleep Suites」品牌，預計2027年第4季開幕。新館將主打附設廚房及客廳的房型，讓品牌從以往以短期住宿為主，進一步延伸至可滿足旅客「住上好幾天」需求的生活型旅宿。

吳偉正表示，捷絲旅自2009年成立以來，品牌據點已遍及七個海內外城市，包含台北、新北、宜蘭、花蓮、高雄、台南及日本大阪等。今年新開幕的台北中山館則為第10個據點，累計共1,122間客房，未來仍將依各城市的商務及旅遊需求，持續擴展品牌版圖。

林口 大阪 晶華

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