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台韓天后首同台！ 遠傳《HER VOICE-無所畏懼的女聲》將於高雄登場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）電信近年積極拓展娛樂展演領域，更攜手遠樂文創娛樂基金聯手打造的《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》演唱會將於9月5日在高雄巨蛋重磅登場，綠光創藝董事總經理黃韻玲擔任策展人暨音樂總監，遠傳總經理井琪共同擔任推手，首度集結台、韓兩地的指標性女歌手破天荒同台獻聲，盼鼓舞女性勇敢無畏。

《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》演唱會將於高雄巨蛋重磅登場包括超人氣韓國女團i-dle（아이들）主唱薇娟（MIYEON）、實力派影歌雙棲的Apink隊長鄭恩地 JEONG EUNJI、金曲歌后艾怡良、嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊以及「潮流女聲」Karencici。門票即日啟售熱銷中，詳情請洽Ticket Plus遠大售票網站。

遠傳總經理井琪表示，遠傳積極透過文化、音樂與娛樂展演，為國人創造更多元且豐富的生活體驗。很榮幸此次能與黃韻玲老師攜手合作，共同打造《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》演唱會，集結來自台灣與韓國、不同世代與風格的傑出女性音樂人，以音樂傳遞勇氣、力量與自信。期待透過這場演出，鼓勵更多人勇敢做自己、無畏追夢，也希望為台灣樂迷帶來一場兼具感動與啟發的音樂盛典。

綠光創藝董事總經理黃韻玲表示，這個劃時代的女性主題演唱會構想醞釀長達兩年，很開心終於能與遠傳一起，實現這場新概念、新型態的跨國合作演出。我們都相信音樂能跨越語言與地域，也能陪伴更多人勇敢面對自己、無所畏懼地面向挑戰，希望透過台、韓不同世代、不同風格女歌手的同台演出，把聲音背後的生命經驗與創作能量傳遞給更多人。

《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》集結五位台、韓天后級歌手，以橫跨韓流、抒情、嘻哈、R&B的聲線陣容打造「殿堂級」演唱會。除了個人演出外，活動將打造前所未見的台、韓歌后共演舞台，由Apink主唱鄭恩地 JEONG EUNJI 與台灣金嗓歌后艾怡良聯手同台演出，將同一首歌曲以不同聲線、不同詮釋方式交織演唱，許多歌迷已迫不及待要見證這場強強聯手演出。

主辦單位透露此次《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》內容呈現將打破傳統拼盤框架，並精心策劃更多令人屏息的驚喜合作舞台橋段，頂規陣容跨界交鋒，將是今年僅此一次、不容錯過的音樂視聽饗宴。

韓國陣容由薇娟（MIYEON）打頭陣，將以個人歌手身分登上《HER VOICE》舞台，在音樂上持續探索未知領域的她，希望透過作品以及在高雄巨蛋的個人舞台，與粉絲一同分享持續探索及蛻變的心境，更以「即使未知仍選擇前進」的勇氣與粉絲共勉。

同樣秉持「無所畏懼」挑戰精神的鄭恩地 JEONG EUNJI 出道多年，在歌唱、戲劇闖出一片天，4月底甫結束Apink高流演唱會，近年因演出曾多次到訪高雄的她直呼「高雄是一座溫暖且悠閒的城市」！她指出，特別期待與台灣金曲歌后艾怡良同台合唱共演，表示這次的合作舞台不只是單純的一場演唱會，更將成為女性藝人們透過音樂彼此交流共同發聲的特別舞台，我很期待能與大家一起創造全新的火花！

台灣藝人陣容則包括艾怡良、Miss Ko葛仲珊與Karencici三位創作與唱功俱佳的歌手。將與鄭恩地 JEONG EUNJI 合作共演舞台的艾怡良曾獲得金曲獎最佳國語女歌手、最佳作曲人與金馬獎最佳原創電影歌曲，她感性分享，曾經對很多事情害怕的她，會試著迎接世界上所有的挑戰，以「先寫下去、再唱下去」作為自身在音樂事業上突破的「圭臬」，並預告當天將有只有現場才能體驗的限定版共演舞台。

遠傳指出，積極拓展娛樂展演領域，除了主辦4月的《蘇永康演唱會》高雄場，另投資參與蘇打綠鍵盤手阿龔個人音樂會《月光動物園》高雄站、8座葛萊美獎得主JON BATISTE首場在台個人音樂會、以及9月將在台北小巨蛋舉行的蕭煌奇2026《BRAVO》演唱會。透過與文策院、國發基金合作的「遠樂文創娛樂基金」，遠傳亦投資參與多項影視內容與展演活動，包含於6月初攜手Spotify舉行的「ID.音樂節」，在華山文創園區設立雙舞台並邀請14組本土藝人演出；與大慕可可聯合出品現象級音樂劇《勸世三姊妹》，於三天完售近5萬張票、創下本土音樂劇的長銷紀錄，並將於8月開始全國巡演。

此外，遠傳投資參與《2026 Pawer Love流浪祭》，延續去年好評，結合音樂、市集、流浪動物關懷等元素，今年首度升級雙舞台，邀請Trash、宇宙人、呂允等近20組藝人演出，活動將於9月5日、9月6日在北流戶外空間登場，門票於KKTIX持續熱賣中。

遠傳強調，將持續擴大娛樂事業布局，搭配用戶優先購票等福利，提供多元且具差異化的娛樂體驗，豐富用戶生活。

遠傳 高雄 Apink

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