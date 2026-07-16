一次「收齊」日本12位戰國大將！ Roger Dubuis王者系列限量表霸氣抵台

Roger Dubuis自2013年首度發表Excalibur圓桌武士系列，持續向中世紀西方的英雄與忠誠精神致意。近期品牌將眼光從西方轉向東方，聚焦於日本戰國至江戶幕府時代的十二位歷史武將，推出新款Excalibur The Kabuto Legacy王者系列日本武士腕表，再現數百年前的威風凜凜與東方甲冑美學。

全新Excalibur The Kabuto Legacy王者系列日本武士腕表的靈感源自16至17世紀之交。彼時日本正值群雄割據的戰國末期，各方大名與武將在戰場上爭鋒；而伴隨武士馳騁沙場的甲冑如今已成為藏家眼中的珍貴藝術品；無論是三葉葵、鹿角、獅噛、刀形、下弦月、雀鳥或漩渦等裝飾，皆化為象徵武家精神的另類美學符碼。

Roger Dubuis的精雕大師遂以德川家康與其麾下「德川四天王」（酒井忠次、榊原康政、井伊直政）等12位歷史名將與其頭盔（兜）為靈感，精細雕琢出12頂造型各異的迷你頭盔；45毫米面盤中央並以方正立體造型呈現，靈感源自俯瞰德川家康根據地——江戶城的壯麗視覺，這座「江戶城」並以17個微型零件與四重裝飾工藝堆疊，展現一統天下、開創江戶幕府的恢弘氣勢。

為了針對12位名將的頭盔進行真實考究，Roger Dubuis並延請日本歷史教授暨艾美獎獲獎名劇《幕府將軍》 的顧問Frederik Cryns，擔任造型建議與考證。最為精緻的當數12點鐘方向、象徵德川家康的「大黒頭巾形兜・歯朶葉狀前立」，同時表底蓋另有對應12頂頭盔的12枚武士家紋，古色古香。

表款動力則運用獲「日內瓦印記」（Poinçon de Genève）認證的RD82自動上鍊機芯，而面盤中的時、分兩針皆採用玫瑰金、鏤空造型，一如德川家指揮天下的灑落與自信。玫瑰金表殼並搭配藍色琺瑯外圈的玫瑰金表冠、小牛皮表帶，全球限量28只，新品已來到台灣，可洽Roger Dubuis台北101專賣店預約品鑑。

12頂日本戰國武家的頭盔也象徵了12位知名武將的品性、戰功與傳奇。圖／Roger Dubuis提供

Roger Dubuis Excalibur The Kabuto Legacy王者系列日本武士腕表，玫瑰金、表廠自製機芯、時間顯示，全球限量28只，價格店洽。圖／Roger Dubuis提供

相較於手表正面的12幅頭盔、底蓋也附上對應的12位武將家徽，各異其趣。圖／Roger Dubuis提供

12副立體的頭盔，是微型精雕的藝術、更是日本戰國武家美學的縮影。圖／Roger Dubuis提供

武士的甲冑除了是防衛的護具，更以色彩、樣式、材質、輪廓，見證了日本古戰國時代的群雄割據。圖／Roger Dubuis提供