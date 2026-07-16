快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

新北最高Buffet宣布熄燈！50樓Café只營業到9月底 Asia49也要關了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
位於新北最高樓、板橋百揚大樓50樓的「50樓Café自助餐廳」16日宣布，將於今年9月30日結束營業。圖／50樓Café提供
位於新北最高樓、板橋百揚大樓50樓的「50樓Café自助餐廳」16日宣布，將於今年9月30日結束營業。圖／50樓Café提供

新北知名高空景觀餐廳將走入歷史。位於新北最高樓、板橋百揚大樓50樓的「50樓Café自助餐廳」16日宣布，將於今年9月30日結束營業；同屬遠東香格里拉集團旗下「Mega50餐飲及宴會」的「Asia49亞洲料理及酒廊」則將更早於8月16日熄燈，消息一出，令不少曾前往用餐的消費者感到不捨。

Mega50餐飲及宴會公告，Asia49亞洲料理及酒廊最後營業日為2026年8月16日；50樓Café自助餐廳最後營業日則為2026年9月30日，兩家餐廳結束營運後，將正式畫下句點。

針對此次結束營運原因，業者表示，隨著市場環境及消費需求持續改變，公司也不斷檢視整體經營方向，此次調整主要希望將資源集中於更具發展潛力的核心業務，進一步提升整體餐旅體驗。

至於空出的49、50樓餐飲空間未來是否有新品牌進駐，業者表示，目前正評估不同發展方向，現階段尚無法對外公布具體計畫，但此次調整也將為未來導入全新的餐飲概念保留更多發展空間。

Mega50餐飲及宴會位於新北市板橋百揚大樓48至50樓，其中50樓Café主打高空景觀Buffet，是不少民眾慶生、聚餐及節慶聚會的人氣餐廳；Asia49則以亞洲創意料理及高空酒吧聞名，也是新北知名夜景餐廳之一。此次兩大品牌相繼宣布停業，象徵新北高空餐飲版圖將出現重大變化。

Asia49亞洲料理及酒廊。圖／業者提供
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／業者提供

新北 大樓 自助餐

延伸閱讀

台南人氣老店「莊子土豆仁湯」突宣布無限期停業 網友臉書留言不捨

餐飲業幾乎全掃到！致癌油風暴燒不停 業者改菜單、搶替代油應戰

千億用油版圖將重整！餐飲業搶油 大統益迎轉單

新竹人崩潰！26年平價老店「蓋飯屋」無預警熄燈 饕客不捨

相關新聞

新北最高Buffet宣布熄燈！50樓Café只營業到9月底 Asia49也要關了

新北知名高空景觀餐廳將走入歷史。位於新北最高樓、板橋百揚大樓50樓的「50樓Café自助餐廳」16日宣布，將於今年9月30日結束營業；同屬遠東香格里拉集團旗下「Mega50餐飲及宴會」的「Asia49亞洲料理及酒廊」則將更早於8月16日熄燈，消息一出，令不少曾前往用餐的消費者感到不捨。

一年下單237次、狂花63萬元！ Uber Eats好市多外送補貨王來自高雄這店

Uber Eats與好市多合作滿周年，平台目前已上架近3,000款商品，涵蓋生鮮、熟食、冷凍食品、3C家電、居家用品等，讓消費者免出門就能完成量販採買。Uber Eats表示，合作一年來帶動好市多活躍用戶成長35%，外送需求也從日常補貨延伸到大型家電、聚會備貨及健康補給等多元情境。

一次「收齊」日本12位戰國大將！ Roger Dubuis王者系列限量表霸氣抵台

Roger Dubuis自2013年首度發表Excalibur圓桌武士系列，持續向中世紀西方的英雄與忠誠精神致意。近期品牌將眼光從西方轉向東方，聚焦於日本戰國至江戶幕府時代的十二位歷史武將，推出新款Excalibur The Kabuto Legacy王者系列日本武士腕表，再現數百年前的威風凜凜與東方甲冑美學。

台中一秒穿越到米蘭？ Melody殷悅氣質站台Valextra台中新光三越專門店

義大利精品品牌Valextra今日在台中新光三越為品牌專門店重新開幕，並邀請女星Melody站台。出席活動時的Melody以純白洋裝亮相，並示範多款包含Iside Tin、Iside Intarsia Lily、Iside Wicker包款，一秀優雅氣質，更有義大利精品的摩登氣韻。

此時無聲勝有聲！VALENTINO七夕大片走進復古書店 詮釋最極致的浪漫

義大利時裝品牌范倫鐵諾（VALENTINO）2026七夕情人節形象廣告，由品牌創意總監Alessandro Michele親自構思 ，並特別邀請亞洲知名攝影師暨視覺藝術家夏永康（Wing Shya）執導掌鏡 。大片由VALENTINO品牌好友、新生代人氣歌手兼演員黃子弘凡，攜手模特兒黃一丹與曾悅共同演繹，三人身著最新2026早秋系列 ，在充滿詩意的影像中向經典愛情致敬 。

從羅馬經典到運動時尚！ 寶格麗BVLGARI BVLGARI、ALUMINIUM美色迎夏日

源自義大利的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）旗下備受喜愛的BVLGARI BVLGARI與BVLGARI ALUMINIUM兩大經典腕表系列在夏季迎來新作！前者延續品牌源自羅馬的文化底蘊，以珍珠母貝馬賽克工藝詮釋義式盛夏風情；後者則藉由鋁金屬與橡膠材質的創新組合，演繹兼具運動感與時尚感的當代設計，再次展現品牌橫跨珠寶美學與瑞士製錶工藝的雙重DNA。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。