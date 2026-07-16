新北最高Buffet宣布熄燈！50樓Café只營業到9月底 Asia49也要關了

新北知名高空景觀餐廳將走入歷史。位於新北最高樓、板橋百揚大樓50樓的「50樓Café自助餐廳」16日宣布，將於今年9月30日結束營業；同屬遠東香格里拉集團旗下「Mega50餐飲及宴會」的「Asia49亞洲料理及酒廊」則將更早於8月16日熄燈，消息一出，令不少曾前往用餐的消費者感到不捨。

Mega50餐飲及宴會公告，Asia49亞洲料理及酒廊最後營業日為2026年8月16日；50樓Café自助餐廳最後營業日則為2026年9月30日，兩家餐廳結束營運後，將正式畫下句點。

針對此次結束營運原因，業者表示，隨著市場環境及消費需求持續改變，公司也不斷檢視整體經營方向，此次調整主要希望將資源集中於更具發展潛力的核心業務，進一步提升整體餐旅體驗。

至於空出的49、50樓餐飲空間未來是否有新品牌進駐，業者表示，目前正評估不同發展方向，現階段尚無法對外公布具體計畫，但此次調整也將為未來導入全新的餐飲概念保留更多發展空間。

Mega50餐飲及宴會位於新北市板橋百揚大樓48至50樓，其中50樓Café主打高空景觀Buffet，是不少民眾慶生、聚餐及節慶聚會的人氣餐廳；Asia49則以亞洲創意料理及高空酒吧聞名，也是新北知名夜景餐廳之一。此次兩大品牌相繼宣布停業，象徵新北高空餐飲版圖將出現重大變化。