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高雄日航酒店限量「星芒皓月」中秋禮盒 8月23日前享早鳥85折優惠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄日航酒店限量「星芒皓月」中秋禮盒，8月23日前享早鳥85折優惠。圖／高雄日航提供
高雄日航酒店限量「星芒皓月」中秋禮盒，8月23日前享早鳥85折優惠。圖／高雄日航提供

中秋佳節腳步接近，高雄日航酒店推出限量「星芒皓月」中秋禮盒，8月23日前享早鳥85折優惠。

高雄日航酒店行銷公關經理蘇軒表示，全新限量「星芒皓月」中秋禮盒，禮盒外觀以珠寶盒造型為設計核心，腰封金色放射幾何窗花鏤空呈現，隨光線流轉綻放光芒；外盒沉穩典雅，盒面金色圓月高懸、月兔環繞，側邊更藏有從新月到滿月的盈缺變化，象徵團圓時刻的到來。

禮盒收錄三款以本地食材入餡的廣式月餅，更由西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）設計監製兩款法式西點，推出柳橙與栗子兩款秋日經典風味，傳統餅藝與法式甜點工藝在珠寶盒中相互輝映，為中秋送禮帶來一份既有質感又有新意的選擇。

蘇軒指出，「星芒皓月」中秋禮盒包含三款經典廣式月餅與兩款法式西點，每一款皆蘊含對節慶的細膩詮釋與職人精神。三款廣式月餅以本地食材溯源為核心，讓每一口都有來自產地的滋味：「麻豆白柚」嚴選台南麻豆產的白柚果肉直接入餡，製成柚香縈繞白豆沙，清新不搶味；「棗泥桂圓」以黑棗與白鳳豆細火慢熬，棗泥甜而不膩，桂圓果香悠然散發；「日航X.O.醬烏魚子」則是高雄日航酒店限定口味，以桃泉中餐廳招牌瑤柱X.O.醬與高雄本地烏魚子，口味辛香帶勁、鹹鮮過癮。

兩款法式西點則為禮盒注入截然不同的驚喜：「柳橙蛋糕」以糖漬柳橙絲融入蜂蜜奶油蛋糕，口感紮實濕潤，柑橘香氣帶出豐富層次；「栗子蛋糕」以栗子泥搭配糖漬栗子，再以淡雅蘭姆酒輕柔提香，栗子粒增添口感，綿密香甜、餘韻悠長，是秋日限定的溫柔滋味。廣式月餅與法式西點攜手，傳統與現代結合，為中秋佳節帶來嶄新的風味體驗。

禮盒 高雄 月餅

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