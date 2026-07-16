一年下單237次、狂花63萬元！ Uber Eats好市多外送補貨王來自高雄這店

Uber Eats與好市多合作滿周年，平台目前已上架近3,000款商品，涵蓋生鮮、熟食、冷凍食品、3C家電、居家用品等，讓消費者免出門就能完成量販採買。Uber Eats表示，合作一年來帶動好市多活躍用戶成長35%，外送需求也從日常補貨延伸到大型家電、聚會備貨及健康補給等多元情境。

平台更揭露一項驚人紀錄，高雄大順店服務範圍內一名同時擁有好市多與Uber One雙會員資格的消費者，一年內透過平台下單237次、累計消費高達63萬元，幾乎每次都會加購美式大烤雞或烤雞大腿，堪稱年度「好市多外送補貨王」。此外，全年訂單高峰落在中秋節，其次為跨年，反映家庭聚餐與節慶備貨已成量販外送重要使用情境。

除了經典烤雞與衛生紙，過去一年消費者的購物清單也相當多元。Uber Eats統計，全平台最高單價商品為中和店販售的ASUS Vivobook 18 AI筆電；嘉義店更是全台唯一「全脂鮮乳」銷量超越美式大烤雞的門市。季節限定商品同樣人氣驚人，「空運泰國金枕頭榴槤」自上架至6月銷量成長30倍；冰品方面則由哈根達斯冰淇淋奪下年度銷售冠軍，近半年銷量再較前半年成長15%。

大型家電也逐漸成為外送熱門品項，包括除濕機、空氣清淨機都有穩定買氣，其中惠而浦20公升第六感智能除濕機更連續12個月都有消費者下單，顯示量販外送已不再侷限於食品與生活用品，也成為3C家電採購的新選擇。

從整體消費趨勢來看，生鮮與熟食仍是最受歡迎品類，其次依序為乾貨食品、飲料及冷凍食品。冷凍蝦仁穩坐冷凍商品銷售冠軍，冷凍鮭魚、金目鱸魚排、豬梅花火鍋片及綜合莓果也名列前五。隨著健康意識提升，保健食品需求同步增加，不同地區也展現差異化偏好，北部偏愛即食型滴雞精產品，中部以綜合維他命、魚油及雞精最受歡迎，南部則更青睞益生菌與Omega-3魚油等機能保健商品。

寵物用品同樣是近一年快速成長的品類，熱銷商品包括貓罐頭、低脂雞肉蒸鮮包、寵物零食及除臭貓砂，讓消費者透過一次下單即可補足全家與毛孩的日常所需。

為歡慶合作滿一周年，即日起至7月19日，Uber Eats推出好市多周年慶3大優惠，包括生鮮雜貨首購滿1,099元折150元並享0元外送費與服務費；一般用戶輸入優惠碼「歡慶樂週年」，單筆消費滿3,488元享8.8折，最高折500元，同樣享0元外送費與服務費；指定專區商品滿1,688元再折180元，讓消費者趁優惠一次補齊生活所需。