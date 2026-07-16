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可以喝的畢卡索！SPEY超狂聯名拼畫組 翻玩億元名畫限量開搶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
SPEY X PICASSO®《夢》為每年限量發行，以不同色系和入桶年份來詮釋大師一生中最動人的代表之作。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY X PICASSO®《夢》為每年限量發行，以不同色系和入桶年份來詮釋大師一生中最動人的代表之作。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

畢卡索經典名畫《夢》（The Dream），從畫布躍上威士忌收藏。蘇格蘭威士忌品牌SPEY推出全新「SPEY × PICASSO®《夢》拼畫典藏組」，以畢卡索最具代表性的作品《夢》為靈感，結合三聯畫設計概念，將3瓶威士忌禮盒拼組成完整畫作，打造兼具品飲、藝術與收藏價值的限量禮盒，每組售價4,800元，即日起限量上市。

《夢》是畢卡索描繪繆思瑪麗．德蕾莎（Marie-Thérèse Walter）的代表作，也是藝術市場最具知名度的作品之一，曾於2013年以1.55億美元拍出高價，名列全球最昂貴畫作之列。SPEY早在2011年便曾以《夢》為主題推出聯名酒款，當時上市3分鐘即售罄，成為品牌最具話題性的收藏系列之一。

今年品牌再度以《夢》為主角，將藝術品重新詮釋為收藏禮盒。全新推出的《夢》拼畫典藏組採用三聯畫概念設計，每個酒盒都是獨立作品，透過不同排列方式可拼接成完整《夢》畫作，讓酒盒本身也成為收藏的一部分，展現「藏酒也是藏畫」的設計理念。

SPEY表示，品牌是全球唯一獲PICASSO®官方授權合作的威士忌品牌，歷時三年規劃聯名系列，以畢卡索生命中七位重要繆思為主軸，依序推出《夢》、《朵拉》、《蜷坐的女人》、《酒神》、《歐嘉》、《伊娃》與《奧莉維亞》等作品，透過不同酒款呼應畫作背後的情感與創作歷程，打造如同藝術展覽般的收藏系列。

此次《夢》酒款以超過30年的Colheita波特桶熟成酒液為靈感，結合波特桶與波本桶勾兌工藝，呈現堅果、巧克力、木質麥芽等層次香氣，搭配琥珀色酒體，希望呼應畫中少女沉睡時柔和、夢幻的氛圍，也延續品牌以藝術轉化風味的創作概念。

品牌指出，SPEY酒廠位於蘇格蘭斯佩河流域，由哈維特家族傳承超過250年，堅持使用純淨水源、超過120小時長時間發酵，以及傳統壺式蒸餾工藝，以少量生產維持酒款品質，也成為品牌高年份酒款的重要特色。

此次《夢》拼畫典藏組共推出2013年與2012年兩種年份版本。其中2013年份即日起由全台61家萬家福門市限定預購；2012年份則於全台菸酒專賣通路販售，每組3瓶裝、售價4,800元，採限量發行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPEY將《夢》進一步重譯為全新收藏形式，推出SPEY × PICASSO®聯名系列《夢》拼畫典藏組。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY將《夢》進一步重譯為全新收藏形式，推出SPEY × PICASSO®聯名系列《夢》拼畫典藏組。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPEY × PICASSO®聯名系列，試圖以威士忌解構大師畫筆下的七位靈感繆思。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY × PICASSO®聯名系列，試圖以威士忌解構大師畫筆下的七位靈感繆思。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPEY × PICASSO®《夢》拼畫典藏組，透過翻轉不同的面向，能拼接出一幅完整的《夢》。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPEY × PICASSO®《夢》拼畫典藏組，透過翻轉不同的面向，能拼接出一幅完整的《夢》。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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