台中一秒穿越到米蘭？ Melody殷悅氣質站台Valextra台中新光三越專門店

義大利精品品牌Valextra今日在台中新光三越為品牌專門店重新開幕，並邀請女星Melody站台。出席活動時的Melody以純白洋裝亮相，並示範多款包含Iside Tin、Iside Intarsia Lily、Iside Wicker包款，一秀優雅氣質，更有義大利精品的摩登氣韻。

以一身白色高雅小洋裝現身的Melody，手上提取一只Iside Tin冰藍色新款小包，時髦優雅。提到炎熱的夏日時刻，Melody也分享了她的Valextra愛用包款，像是（野餐）籃形狀的Wicker編織包，拉菲草材質的Bucket Bag，包款量體輕盈，也成為她的夏日造型之選；同時她也笑稱自己比較隨興，每個包包都有不同的零錢包、口紅包，但她還是會盡量分類，只是有時思緒沒那麼清楚，還是習慣將隨身小物都塞進包包裡。

佔地約15坪的全新Valextra台中新光三越專門店2樓，結合懸掛式陳列、圓弧、鏡面反射、間接照明、模仿岩石底座的圓形鏡面裝置、帶有弧度的玻璃展櫃，種種細膩且豐富變化的設計細節；色彩上則延續Valextra經典的羊紙白色與綠，讓踏入空間仿若瞬間穿越來到米蘭或任何一座義大利大城市的時髦、多變，饒富建築感和義大利風味。

不容錯過的重點包款則首推從義大利建築泰斗Gio Ponti（1891-1979）得到啟發的新款Gio Tote系列，橫跨建築、工業設計、教育、出版等多重領域的Gio Ponti，其代表性的幾何秩序、輕盈比例與雋永現代三重特色成為Valextra Gio Tote包款的重要核心DNA，像是包款兩側的V型切角是從Valextra的Vivi系列延伸而來，細節處則具有用以收斂輪廓的皮革束帶搭配金屬鉤扣、黑色Costa漆邊、麂皮內襯，以及可兼容於日常、旅行、商務全場域的簡約俐落輪廓，並推出駝色、咖啡、黑色等選擇。

Raffia系列結合夏日盛行的天然拉菲草，經由義大利工匠人手完成，圓潤的量體內在拉鍊小包另可取出、變化造型，並有天然原色、藍白拼色兩款；配件部分則提供隨身的眼鏡皮革收納袋、口紅皮套，小巧時髦；運用Millepunte小牛皮和純棉帆布的Canvas系列包款以俐落的帆布紋理映襯黑色牛皮，呈現色彩與質感的雙重碰撞，典雅雋永，並有手提、肩背多種輪廓與尺寸，其中最可愛的還有一款「麻吉包」，渾圓輪廓讓人聯想到柔軟的美味。

Valextra台中新光三越專門店已全面正式營業，可親臨臺中市西屯區惠來里臺灣大道三段301號2F，或電洽04-2258－0038、預約鑑賞。

本季最新的Gio Tote包款，是向一代義大利建築大師Gio Ponti致敬，也在包款側邊加入Valextra經典V形輪廓。圖／Valextra提供

圓弧形、大量的鏡片、金屬、大理石，讓Valextra新光三越台中專門店洋溢的義大利的建築感。圖／Valextra提供

本季新款的Canvas系列以純棉帆布結小牛皮，黑白雙色、經典且雋永；其中小尺寸的「麻吉包」更帶來美味聯想。圖／Valextra提供

Valextra 2026 Raffia系列，使用拉菲草編織結合皮革，手提、輕巧方便。圖／Valextra提供

Valextra本季也推出多款小型皮件、飾品，讓隨身收納更有質感。圖／Valextra提供

Valextra新光三越台中專門店。圖／Valextra提供