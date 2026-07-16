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此時無聲勝有聲！VALENTINO七夕大片走進復古書店 詮釋最極致的浪漫

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供
Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供

義大利時裝品牌范倫鐵諾（VALENTINO）2026七夕情人節形象廣告，由品牌創意總監Alessandro Michele親自構思 ，並特別邀請亞洲知名攝影師暨視覺藝術家夏永康（Wing Shya）執導掌鏡 。大片由VALENTINO品牌好友、新生代人氣歌手兼演員黃子弘凡，攜手模特兒黃一丹與曾悅共同演繹，三人身著最新2026早秋系列 ，在充滿詩意的影像中向經典愛情致敬 。

本次形象廣告的視覺美學無疑是一大亮點 。掌鏡的夏永康曾參與形塑多部影史經典，影像風格極具辨識度。在本次合作中，他延續其充滿詩意且富有電影感的視覺語言，將故事場景設定於一間充滿氛圍感的書店一隅。主角們穿梭於書架與長廊之間 ，透過夏永康獨樹一幟的柔焦影像與漫射光線，營造出如夢似幻的質感，模糊了現實與想像的界線 。廣告刻意採用「留白」的敘事結構 ：一道簾幕劃分了真實與未知的交界 ，男女主角在目光交會之際，牽引彼此的並非明確的解答，而是若有似無的懸念與悸動 ，完美刻畫出七夕「此時無聲勝有聲」的曖昧之美 。

除了動人的情感氛圍，大片中亦可見到VALENTINO 2026早秋系列新作，經典的Panthea肩背包與全新DeVain包款在畫面中若隱若現，展現出摩登與優雅的完美平衡，象徵品牌叛逆與高雅兼具的Rockstud系列鉚釘鞋款也同步亮相，為浪漫的早秋造型注入個性靈魂 。

Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供
Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供

Valentino Garavani DeVain亮片刺繡小型肩背包。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani DeVain亮片刺繡小型肩背包。圖／VALENTINO提供

Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供
Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供

VALENTINO GARAVANI Antibes暖駝色麂皮後背包。圖／VALENTINO提供
VALENTINO GARAVANI Antibes暖駝色麂皮後背包。圖／VALENTINO提供

VALENTINO GARAVIRI Mary-Jane Rockstud裸粉色小羊皮芭雷舞鞋，31,400元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO GARAVIRI Mary-Jane Rockstud裸粉色小羊皮芭雷舞鞋，31,400元。圖／VALENTINO提供

Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供
Valentino 2026七夕情人節形象廣告。圖／VALENTINO提供

VALENTINO GARAVANI PANTHEA紅色麂皮拼接羊皮中型肩背包，12萬4,000元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO GARAVANI PANTHEA紅色麂皮拼接羊皮中型肩背包，12萬4,000元。圖／VALENTINO提供

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