快訊

周子瑜後第2位台灣人！JYP曝光新女團預告 17歲謝佳軒顏值超透明

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬…施壓關說人事 判關7年半定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

今天不飲控！波麗路超狂復古聖代限時回歸 世界垃圾食物日放縱開吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
此次復刻的「大冰雪糕聖代」，以老DM上的手繪插畫為設計藍本，保留濃濃復古風格。圖／波麗路提供
此次復刻的「大冰雪糕聖代」，以老DM上的手繪插畫為設計藍本，保留濃濃復古風格。圖／波麗路提供

迎接7月21日「世界垃圾食物日」，創立於1934年的台北老字號西餐廳波麗路，決定把「放縱」留給一份承載時代記憶的經典甜點。品牌近期整理歷史資料時，意外發現一張年代久遠的手繪甜點DM，不僅復刻菜單上的「大冰雪糕聖代」，更因DM上僅有五碼電話號碼，意外揭開超過一甲子的品牌歷史故事。限定甜點將於7月21日至8月20日在創始店販售，原價320元、優惠價280元。

波麗路董事長廖英鈞表示，這張泛黃的DM是在整理舊資料時被翻出，雖然自己對菜單上的甜點已沒有印象，但記得波麗路過去曾販售自製蛋糕，因此萌生復刻想法，希望藉由一道甜點重現品牌歷史，也讓更多人認識台北西餐文化。

最引人注意的是，這張DM上的餐廳電話僅有「42903」五個數字。經查閱早年電話編碼制度後，推測1950年代台北市仍採五碼電話，因此這份菜單至少已有超過60年歷史，甚至可能更早。廖英鈞說，真正吸引他的不是甜點本身，而是那組五位數電話，就像一把打開時光的鑰匙，也因此決定不只是重做甜點，更希望把那個年代的生活記憶一起帶回來。

此次復刻的「大冰雪糕聖代」，便以老DM上的手繪插畫為設計藍本，保留濃濃復古風格。甜點以巧克力蛋糕作為基底，搭配香草冰淇淋，撒上可可粉與彩色巧克力米，最後插上印有「消暑聖品」字樣的小旗，盡可能還原當年菜單中的經典模樣。

廖英鈞認為，現在市場上的甜點愈來愈講究視覺效果，但真正令人難忘的，往往是陪伴人成長的熟悉味道。趁著世界垃圾食物日，不妨把一次放縱留給一份有故事、有回憶的甜點，而不是吃過就遺忘的滋味。

波麗路也希望透過這次限定復刻，讓不同世代能在同一張餐桌上共享甜點，長輩重溫過去約會的回憶，年輕人則能藉此感受老台北西餐廳的時代風情，讓一道經典甜點成為串起世代情感的媒介。

波麗路翻出「五碼電話」老菜單。圖／波麗路提供
波麗路翻出「五碼電話」老菜單。圖／波麗路提供

台北 甜點

延伸閱讀

不用飛法國！亞都麗緻16道法式新菜登場 煙燻牛舌、侏羅黃酒燉雞必吃

88節蛋糕88折起！亞尼克7款「薄荷巧克力系」甜點 生乳捲、蛋糕上桌

日本人夏天都吃什麼？ 台網友人氣推薦排行揭曉必吃美食TOP 5

孩子一沒手機就喊無聊、秒暴怒？心理師教做「多巴胺菜單」終結暑假3C大戰

相關新聞

台中一秒穿越到米蘭？ Melody殷悅氣質站台Valextra台中新光三越專門店

義大利精品品牌Valextra今日在台中新光三越為品牌專門店重新開幕，並邀請女星Melody站台。出席活動時的Melody以純白洋裝亮相，並示範多款包含Iside Tin、Iside Intarsia Lily、Iside Wicker包款，一秀優雅氣質，更有義大利精品的摩登氣韻。

此時無聲勝有聲！VALENTINO七夕大片走進復古書店 詮釋最極致的浪漫

義大利時裝品牌范倫鐵諾（VALENTINO）2026七夕情人節形象廣告，由品牌創意總監Alessandro Michele親自構思 ，並特別邀請亞洲知名攝影師暨視覺藝術家夏永康（Wing Shya）執導掌鏡 。大片由VALENTINO品牌好友、新生代人氣歌手兼演員黃子弘凡，攜手模特兒黃一丹與曾悅共同演繹，三人身著最新2026早秋系列 ，在充滿詩意的影像中向經典愛情致敬 。

從羅馬經典到運動時尚！ 寶格麗BVLGARI BVLGARI、ALUMINIUM美色迎夏日

源自義大利的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）旗下備受喜愛的BVLGARI BVLGARI與BVLGARI ALUMINIUM兩大經典腕表系列在夏季迎來新作！前者延續品牌源自羅馬的文化底蘊，以珍珠母貝馬賽克工藝詮釋義式盛夏風情；後者則藉由鋁金屬與橡膠材質的創新組合，演繹兼具運動感與時尚感的當代設計，再次展現品牌橫跨珠寶美學與瑞士製錶工藝的雙重DNA。

香奈兒新任香水謬斯女神是她！Gracie Abrams演繹摩登COCO自由魅力

香奈兒（CHANEL）正式宣布葛萊美提名創作歌手Gracie Abrams出任「香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水」全新形象大之際，也為摩登COCO系列開啟全新篇章。自2019年出道以來，Gracie Abrams已成為當代最受矚目的創作歌手之一，曾獲第66屆葛萊美獎最佳新人提名，並於2025年榮獲全美音樂獎最佳新人。去年正式成為香奈兒品牌大使、出演2025春夏前導系列形象廣告，並擔任COCO CRUSH高級珠寶系列形象謬斯，如今再以摩登COCO極致CRUSH香水全新形象大使身分，續寫與品牌之間的故事篇章。

德誼數位22周年推5大永續優惠 這7代iPhone換原廠電池全都現省千元

德誼數位歡慶創立22周年，結合Apple產品優惠與ESG理念，推出5大周年限定活動。其中最受果粉關注的，便是iPhone全系列原廠電池更換優惠，最高現省1,000元，鼓勵消費者延長裝置使用壽命，實踐永續消費。

最大的全聯來了！台中進德店「這一天」開幕、600坪賣場亮相

最大的全聯來了，全聯位於台中市東區進德路200號的「全聯進德店」，將於7月18日率先開幕，為目前全聯坪數最大的複合店，其中一樓全聯賣場超過600坪，除了完整生鮮、乾貨及生活用品外，也導入「全電器」、「全酒窖」等特色專區，並引進三井3C、震旦通訊等品牌，提供消費者更豐富的一站式購物體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。