今天不飲控！波麗路超狂復古聖代限時回歸 世界垃圾食物日放縱開吃

迎接7月21日「世界垃圾食物日」，創立於1934年的台北老字號西餐廳波麗路，決定把「放縱」留給一份承載時代記憶的經典甜點。品牌近期整理歷史資料時，意外發現一張年代久遠的手繪甜點DM，不僅復刻菜單上的「大冰雪糕聖代」，更因DM上僅有五碼電話號碼，意外揭開超過一甲子的品牌歷史故事。限定甜點將於7月21日至8月20日在創始店販售，原價320元、優惠價280元。

波麗路董事長廖英鈞表示，這張泛黃的DM是在整理舊資料時被翻出，雖然自己對菜單上的甜點已沒有印象，但記得波麗路過去曾販售自製蛋糕，因此萌生復刻想法，希望藉由一道甜點重現品牌歷史，也讓更多人認識台北西餐文化。

最引人注意的是，這張DM上的餐廳電話僅有「42903」五個數字。經查閱早年電話編碼制度後，推測1950年代台北市仍採五碼電話，因此這份菜單至少已有超過60年歷史，甚至可能更早。廖英鈞說，真正吸引他的不是甜點本身，而是那組五位數電話，就像一把打開時光的鑰匙，也因此決定不只是重做甜點，更希望把那個年代的生活記憶一起帶回來。

此次復刻的「大冰雪糕聖代」，便以老DM上的手繪插畫為設計藍本，保留濃濃復古風格。甜點以巧克力蛋糕作為基底，搭配香草冰淇淋，撒上可可粉與彩色巧克力米，最後插上印有「消暑聖品」字樣的小旗，盡可能還原當年菜單中的經典模樣。

廖英鈞認為，現在市場上的甜點愈來愈講究視覺效果，但真正令人難忘的，往往是陪伴人成長的熟悉味道。趁著世界垃圾食物日，不妨把一次放縱留給一份有故事、有回憶的甜點，而不是吃過就遺忘的滋味。

波麗路也希望透過這次限定復刻，讓不同世代能在同一張餐桌上共享甜點，長輩重溫過去約會的回憶，年輕人則能藉此感受老台北西餐廳的時代風情，讓一道經典甜點成為串起世代情感的媒介。