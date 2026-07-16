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捷絲旅中山館開幕首月住房率衝82％！Happy Hour免費喝 雙人2200元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
捷絲旅台北中山館全館共計50間客房，皆設置對外窗。圖/晶華酒店提供
捷絲旅台北中山館全館共計50間客房，皆設置對外窗。圖/晶華酒店提供

晶華國際酒店集團旗下設計旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」全新據點「捷絲旅台北中山館」，開幕剛滿一個月，住房率即衝上82%、平均房價約2500元，開幕首月就傳獲利。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳表示，目前捷絲旅全台共有10家飯店、分布7座城市，總房間數已突破千間，整體平均房價也較疫情前微幅成長。品牌海外布局也持續推進，預計2027年將於日本大阪開出第二家據點，同步推出全新升級品牌「捷絲旅SUITES」，房內將配備客廳、廚房等完整生活空間，鎖定長住客與家庭旅遊市場。

全新開幕的捷絲旅台北中山館位於中山區八條通，步行即可抵達捷運中山站、善導寺站等交通節點，以人氣台劇《華燈初上》的昭和年代氛圍為設計靈感，將條通文化、霓虹燈光、復古摩登元素融入公共空間與客房，打造充滿台北特色的設計旅宿。

全館僅規劃50間客房，每間房都有對外窗，部分房型更附設陽台，其中約一成規劃為單人房，專為近年快速成長的Solo Travel（一人旅行）市場打造。

此外，中山館也是捷絲旅品牌首間、目前唯一提供Happy Hour的館別，每日下午開放住客免費享用紅、白酒，讓旅客在探索城市後，回到飯店享受微醺時光；早餐則提供中、西、日式多元料理，包括滷肉飯、咖哩飯等台灣特色主食，希望讓國內外旅客都能感受在地飲食文化。

根據飯店統計，開幕首月住房客源中，台灣旅客約占五成，其餘則來自香港、澳門、日本與韓國，可見條通商圈濃厚的日式生活氛圍及便利交通，深受亞洲自由行旅客青睞。

「慶開幕」專案主打雙人輕旅行，雙人入住每晚2200元起。另有鎖定近年興起的獨旅市場的「I人充電計劃」，每晚2100元起，除入住單人房外，還贈送印有「燈亮勿擾」字樣的JS磁吸旋轉燈箱、「世界很吵，這杯剛好」Shot杯吊飾，以及噶瑪蘭「山川首席－雪莉風味桶」試管酒，讓旅客白天漫遊台北、夜晚回房放鬆小酌，打造專屬一人的療癒假期。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

捷絲旅台北中山館推出一人履行友善的「I人充電計劃」住宿方案，每晚2,100元起。圖/晶華酒店提供
捷絲旅台北中山館推出一人履行友善的「I人充電計劃」住宿方案，每晚2,100元起。圖/晶華酒店提供

「I人充電計劃」住宿方案加贈品牌限量設計禮及噶瑪蘭威士忌試管酒，讓旅人能在飯店享受專屬的微醺時光。圖/晶華酒店提供</p><!--9--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
「I人充電計劃」住宿方案加贈品牌限量設計禮及噶瑪蘭威士忌試管酒，讓旅人能在飯店享受專屬的微醺時光。圖/晶華酒店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

捷絲旅台北中山館規劃雙人「慶開幕」住宿提案，雙人同行每晚2,200元起。圖/晶華酒店提供
捷絲旅台北中山館規劃雙人「慶開幕」住宿提案，雙人同行每晚2,200元起。圖/晶華酒店提供

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