從羅馬經典到運動時尚！ 寶格麗BVLGARI BVLGARI、ALUMINIUM美色迎夏日

源自義大利的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）旗下備受喜愛的BVLGARI BVLGARI與BVLGARI ALUMINIUM兩大經典腕表系列在夏季迎來新作！前者延續品牌源自羅馬的文化底蘊，以珍珠母貝馬賽克工藝詮釋義式盛夏風情；後者則藉由鋁金屬與橡膠材質的創新組合，演繹兼具運動感與時尚感的當代設計，再次展現品牌橫跨珠寶美學與瑞士製錶工藝的雙重DNA。

BVLGARI BVLGARI系列可說是品牌最具辨識度的代表作之一。這款經典的腕表1977年在鐘表設計大師Gérald Genta的演繹下，最鮮明的特色便是鐫刻「BVLGARI BVLGARI」字樣的雙品牌表圈，靈感源自古羅馬錢幣與拉丁碑文，不僅成為品牌經典識別，更將羅馬文化濃縮於腕間。此次推出兩款33毫米新作，分別採用粉紅色與綠色珍珠母貝馬賽克表盤，每個表盤均運用約400片細小珍珠母貝，由工匠逐片手工鑲嵌，重新演繹古羅馬彩色馬賽克藝術。隨著光線流轉，虹彩層次與12顆鑽石時標相互輝映，展現珠寶品牌擅長的材質運用。粉紅款搭配玫瑰金表圈，綠色款則搭配黃金表圈，並結合拋光與拉絲精鋼鍊帶，在古典工藝與現代設計間取得平衡。

延續品牌自1998年以來的創新精神的另一經典系列BVLGARI ALUMINIUM，是寶格麗率先將鋁金屬與橡膠結合的大膽創意，顛覆高級腕表以貴金屬為主的既定印象，也重新定義精品運動腕表的樣貌；2020年該系列更導入自動上鍊機械機芯，讓設計與製表性能同步升級。今年新作推出40毫米全白與藍色太陽放射紋兩種版本，兩款BVLGARI ALUMINIUM新作均搭載寶格麗自製B77自動上鍊機芯，全白款以鋁金屬表殼搭配白色橡膠表圈、乳白色漆面表盤及白色橡膠表帶，營造俐落純淨的夏日造型；藍色款則以深邃放射紋表盤搭配藍色時標與指針，全球限量500只，更增添收藏價值。

BVLGARI BVLGARI精鋼與黃金腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI BVLGARI腕表推出兩款珍珠母貝馬賽克表盤新作。圖／寶格麗提供

模特兒配戴BVLGARI ALUMINIUM白色自動腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供