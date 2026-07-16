Global Mall暑假檔開跑 消暑策略推升來客數增一成

夏季高溫來襲，加上暑假親子旅遊商機發酵，Global Mall環球購物中心搶攻暑期消費市場，推出消暑商品優惠、親子體驗活動及主題快閃展等多元策略，帶動到店人潮升溫。Global Mall表示，暑假檔期活動開跑後，來客數較去年同期成長約一成，部分體驗課程報名熱絡，顯示消費人潮持續回流，預期7、8月暑期檔期業績可望維持年增一成動能。

Global Mall指出，今年暑假以「日系夏日祭典」為主題，串聯全台8店推出系列活動，內容涵蓋日本商品、美食展售、手作體驗、親子職人體驗及特色主題活動，預計舉辦約500場活動，打造結合消費與親子休閒的複合式場域。

其中，兒童界超級巨星「Baby Shark」夏日海洋遊樂場主題快閃店進駐Global Mall新北中和，結合小型遊樂設施與周邊商品販售，開幕後吸引親子客群朝聖，假日期間活動現場出現排隊人潮，周邊商品也掀起搶購熱潮，其中以鯊魚寶寶米餅最受歡迎，帶動相關商品銷售。

受到氣溫攀升影響，消暑相關商品成為暑期消費焦點，Global Mall觀察，家用品、家電及防曬美妝品類買氣明顯提升。其中，Global Mall新北中和館內宜得利家用品持續繳出佳績，家電商品也受惠高溫需求帶動銷售成長。

Global Mall指出，館內推出多項夏季家電優惠，包括夏普極致系列變頻分離式空調、輝葉良品無扇葉涼風扇等商品，吸引消費者因應夏季降溫需求提前布局。此外，環球Online也推出製冰機等消暑商品，滿足家庭客群居家使用需求。

除家電外，防曬美妝商品亦成為夏季熱門品類，資生堂ANESSA安耐曬、佳麗寶等品牌推出會員限定優惠，帶動夏日保養商機。

為進一步刺激暑期消費動能，Global Mall即日起至8月9日推出「金夏卡有利」會員回饋活動，串聯全台8家實體店與環球Online，推出階梯式回饋機制。

Global Mall表示，活動期間會員累計消費滿1萬元、2萬元及3萬元，分別可享3%、4%及5%回饋，透過分級回饋方式，鎖定日常消費、小家庭採買及高單價消費等不同客群，帶動會員消費黏著度。

此外，Global Mall也透過親子體驗活動深化家庭客群布局，包括日系和菓子DIY、和風手作、小小飛官體驗營、小小藝術家、親子說故事及科學探索等活動，藉由休閒體驗創造停留時間，帶動餐飲、零售等館內消費動能。