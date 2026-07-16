哈日族不用擔心紅眼班機！Klook獨家推出東京24小時自助租車

越來越多旅客希望跳脫大城市，深入周邊挖掘二三線城市魅力！根據Klook 2026《旅遊脈動大調查》，77%亞太旅客除了造訪熱門城市，也會同步安排前往周邊小鎮與特色景點，而租車為串聯城市與近郊景點的重要交通方式之一。

看見旅客對彈性自駕體驗的需求，Klook獨家推出24小時自助租還車服務，以最受台灣旅客歡迎的日本作為首發市場，並於東京率先上線，不論搭乘紅眼班機前往日本、或深夜返程，都能依照旅程彈性安排，一下飛機就能立即展開旅程。

除了突破時間限制，Klook也同步解決海外租車最常見的語言與流程門檻。從預約、證件驗證到取車、還車，全程皆提供全中文操作介面與服務，即使不熟悉日文，也能依照指引完成每一個步驟，不必擔心現場溝通問題，第一次到日本自駕也能輕鬆上手。

為了讓旅客更安心出遊，還可依需求加購獨家「安心保障」服務，每天僅加價270元起，即可升級更全面的租車保障，包含CDW租車零自負額補償，NOC營業損失補償與道路救援費用報銷等，降低旅途中突發狀況帶來的負擔，讓自駕旅行更加無憂。

Klook將繁瑣的租車流程全面數位化，出發前只要先完成線上Check-in、上傳證件完成驗證，並於取車前24小時確認停車位置；抵達現場後，依照App導航前往停車場，完成押金授權及拍攝驗車照片，即可透過手機解鎖車輛直接出發；旅程結束後，只需將車輛停回指定地點，拍照上傳車況並於手機完成確認，即可完成還車，全程免排隊、免紙本文件，也不用等待櫃台人員。

目前Klook自助取還車服務已於東京正式上線，服務據點涵蓋成田機場、羽田機場、東京車站及淺草橋等熱門區域，未來也將持續擴大日本自助租車服務版圖至大阪、福岡及沖繩等城市，讓更多旅客都能享受更自由、更彈性的日本自駕體驗。